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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Organları 3 hastaya umut oldu - MERSİN

Organları 3 hastaya umut oldu - MERSİN

Detay görüntüZence Tekin'in konuşmasıOrganları 3 hastaya umut oldu - Mersin 'de beyin ölümü gerçekleşen 69 yaşındaki hastanın organları, ailesi tarafından bağışlandıMERSİN (AA) - Mersin 'in Anamur ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrası beyin ölümü gerçekleşen Halit Tekin'in organları 3 hastaya umut oldu.Anamur'a bağlı Emirşah Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Tekin, evinde rahatsızlanmasının ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Halit Tekin, Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.Hastanede beyin ölümü gerçekleşen Tekin'in ailesinin onayının alınmasının ardından böbrekleri ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalar için Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Başkent Üniversitesi Hastanesine gönderildi.Halit Tekin'in eşi Zence Tekin, AA muhabirine, eşinin rahatsızlanması nedeniyle Mersin Şehir Hastanesine kaldırdıklarını ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Organ bağışı konusunda hastane yetkililerinin kendileriyle iletişime geçtiğini anlatan Tekin, "Organ bağışı konusunda bana sordular. Ben de çocuklarıma danıştım. Çocuklarım da ben de 'bağış yapalım, canlar kurtulsun' dedik. Toprak olacağına millet yaşasın. Organlarıyla 3 kişi kurtulacak." ifadesini kullandı.

Hastane Karaci Beyin Kanaması Muhabir Beyin Ölümü 

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