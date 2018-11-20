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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Organ nakli 6 kişiye umut oldu - GAZİANTEP

Organ nakli 6 kişiye umut oldu - GAZİANTEP

- Gaziantep Adli Tıp Kurumu - 18 yaşındaki Mehmet Ali Güngördü'nün yakınları - Amca Bahattin Güngördü'nün açıklamaları - Cenazenin aileye teslim edilmesi - Mehmet Ali Güngördü'nün fotoğraflarıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te trafik kazası geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki gencin organları ailesi tarafından bağışlandı.Nizip ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Ali Güngördü, 9 Kasım'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından kent merkezindeki özel bir hastanede tedavi altına alındı ancak 10 gün sonra gencin beyin ölümü gerçekleşti.Güngördü ailesi, doktorlarla yaptıkları görüşme sonucu, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Mehmet Ali Güngördü'den alınan kalp, göz, böbrek, pankreas ve karaciğer, organ bekleyen hastalara umut olacak.Güngördü'nün cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Amca Bahattin Güngördü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğenin 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini söyledi.

Başka insanlara umut olması için organların bağışlanma kararı alındığını dile getiren Güngördü, "Herkesin sağlığında organlarını bağışlaması lazım. Nakledilecek kalbinin sesini duyarsak çok mutlu olacağız." dedi.

Hastane Yaşam Mücadelesi Trafik Kazası Beyin Ölümü Pankreas 

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