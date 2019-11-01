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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Op. Dr. Aret Kamar: “Üreme durumlarını kaybetme riski olan hastalar yumurta ve spermlerini dondurabilirler” Haberi

Op. Dr. Aret Kamar: “Üreme durumlarını kaybetme riski olan hastalar yumurta ve spermlerini dondurabilirler” Haberi

Toplantıdan detaylar

Tedavi Süreci Basın Toplantısı Farkındalık Tüp Bebek Basın Mensupları 

-Genel görüntüler
-Röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Op. Dr. Aret Kamar, “Kanser tedavisi sonrası üreme durumlarını kaybetme riski olan hastalar yumurta ve sperm dondurma işlemi ile hastalıklarını atlatınca çocuk sahibi olabilirler” dedi.
Üreme devamlılığı ve üreme sağlığının korunması için kurulan Fertilitenin Korunması Derneği’nin düzenlediği ‘A.R.T Sempozyumu’ İstanbul’da gerçekleşti. Sempozyumda infertilite(kısırlık), tüp bebek, yumurta ve doku dondurma, üreme ve üreme sağlığının korunması gibi konular ele alındı. Sempozyum kapsamında, üreme sağlığının korunması hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla basın toplantısı düzenlendi.
Toplantı da Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Aret Kamar ve Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ozan Özolcay basın mensuplarının sorularını cevapladı. Toplantıda Op. Dr. Aret Kamar, Fertilitenin Korunması Derneği’nin faaliyetlerinden bahsetti. Kamar, ”Dernek; doğurganlığın korunması, yumurtalık hücrelerinin üretimi dursa bile saklanan hücreler ile ileride çocuk sahibi olabilme durumunun olabileceğini anlatmak için kuruldu” dedi.
Sempozyumda tüp bebek ve kanserli hastalarda doğurganlığın korunması ile ilgili konular hakkında bilgi paylaşımı olacağını belirten Kamar, “Kanser hastalarının tedavi süreçlerinin ardından yumurta ve sperm hücreleri yok olabiliyor. Hastalar çocuk sahibi olamaz duruma gelebiliyor. Üreme durumlarını kaybetme riski olan hastalar yumurta ve sperm dondurma işlemi ile hastalıklarını atlatınca çocuk sahibi olabilirler, bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
Toplantı kapsamında yumurta ve sperm dondurma ile ilgili konuşan Op. Dr. Ozan Özolcay ise “Özellikle kanser hastalarının tedavi süreçlerinde üreme hücreleri ciddi zarar görüyor. Tedavi sonrasında üreme sansı kalmayabiliyor. Hastalar tedavi sürecine girmeden önce, sağlam üreme dokuları onlardan alınıp uygun şartlar altında saklanıyor. Hasta eğer evliyse yasalarımıza göre herhangi bir problem olmadığı için yumurta hücresini alıp dondurup saklayabiliyoruz. Evli olmayan bayanlarda da bazı durumlarda yumurta dondurma işlemi yapılabiliyor. Bu işlem ile daha ilerde tekrar kullanabilmesi için yumurta dokusunu bir cerrahi işlemle alıp çıkartıp, saklamamız gerekiyor. Böylece üremeyi olumsuz etkileyebilecek hastalıklar sonrasında dondurulan hücreler ile tekrar çocuk sahibi olma şansı oluyor” şeklinde konuştu.

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