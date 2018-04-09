Önce babası şimdi de ağabeyi can aşısı oldu - ANTALYA
- İki kardeşin gezinti yapmasından detaylar - Organ nakli olan Burak Görgün ile röportaj - İki kardeşten detaylar - Kardeşine böbrek veren Hüseyin Görgün ile röportaj - Başhekim Bülent Aydınlı ile röportajÖnce babası şimdi de ağabeyi can aşısı oldu - Antalya 'da çocukken babasından aldığı böbrek de iflas eden 21 yaşındaki Burak Görgün, bu kez ağabeyinin verdiği böbrekle hayata sarıldı - Görgün: - "Ağabeyim canından can verdi. Beni tekrar hayata bağladı" - Ağabey Görgün: - "İnsanların organ bağışından bulunması lazım. Ailemize, akrabamıza veya yarın başımıza ne geleceği belli değil"ANTALYA (AA) - Antalya 'da 8 yaşında babasından aldığı böbrek de iflas eden Burak Görgün, bu kez ağabeyinin verdiği böbrekle hayata bağlandı.Burak Görgün (21), AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan hipertansiyon nedeniyle böbrek yetmezliği hastalığı bulunduğunu belirterek, 8 yaşına kadar diyalize girdiğini söyledi.
Babası Recep Görgün'den 2005 yılında nakledilen böbrekle büyüyen Görgün, 2017'de mesane reflüsü rahatsızlığı nedeniyle bu böbreğin de iflas ettiğini belirtti. Görgün, yaklaşık bir yıl diyalize girdikten sonra ağabeyi Hüseyin Görgün'ün (26) bağışladığı böbrekle yeniden sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, "Sağ olsun ağabeyim yarı yolda bırakmadı. Allah razı olsun. Ağabeyim canından can verdi. Beni tekrar hayata bağladı. Elimizden geldiği kadar dikkat edeceğiz. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca organ bağışı yapsınlar. Bir bağış, iki hasta kurtarıyor." dedi. - Anne iki kere gönüllü olduBabasından aldığı ilk nakilde annesinin de gönüllü olduğunu belirten Görgün, ancak guatr nedeniyle naklin olmadığını, ikinci naklinde annesinin yine gönüllü olduğunu bu sefer de şeker hastalığının engel teşkil ettiğini vurguladı.Görgün, "Nasibimiz ağabeydenmiş, ağabeyden böbrek aldık." diye konuştu. Ağabey Hüseyin Görgün ise kardeşinin bir yıl önce böbreğinin iflas etmesi üzerine nakil için gönüllü olduğunu ancak tahlillerde uyumsuzluk olması üzerine kardeşinin bir yıl diyalize girdiğini belirtti. Bir yıl sonra yapılan tahlillerde sıkıntı görülmeyince 20 gün önce naklin gerçekleştiğini ifade eden Görgün, şunları söyledi:"İnsanların organ bağışından bulunması lazım. Ailemize, akrabamıza veya yarın başımıza ne geleceği belli değil. Hepimiz bir engelli adayıyız. Herkesin organ bağışı yapmasını istiyoruz."Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı da üniversitelerinin organ naklinde bir marka olduğunu belirtti. Dünyada, bütün nakilleri bir arada yapabilen merkez sayısının çok az olduğunun aktaran Prof. Dr. Aydınlı, "Akdeniz Üniversitesi ülkemiz adına bir şans. Türkiye'nin her yerinden, nakil olmak için hastalar geliyor. Yurt dışından da hastalarımız var. Geçen yıl 250 böbrek, 50 karaciğer nakli yaptık. Bu yıl da hız kesmeden nakillerimize devam ediyoruz." diye konuştu. Aydınlı, Burak Görgün'ün ikinci böbrek naklinin başarılı geçtiğini, böbreğinin çalışır durumda olduğunu kaydetti.