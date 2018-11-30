'Ömer bebek yaşasın' diye ilik nakli bekleniyor

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( GİRESUN -ÖZEL)- Giresun’da kemik iliği yetmezliği tedavisi gören 2 yaşındaki Ömer Bahar, ilik nakli olup hayata tutunmak için uygun donör bulunmasını bekliyor GİRESUN



- Giresun’da "fanconi anemisi' olarak bilinen kemik iliği yetmezliği tedavisi gören 2 yaşındaki Ömer Bahar, ilik nakli olup hayata tutunmak için uygun donör bulunmasını bekliyor. Giresun’da Yasemin ve Mustafa Bahar çiftinin çocukları Ömer’e henüz bir yaşını doldurmadan Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde fanconi anemisi, klasik olarak ilerleyici kemik iliği yetmezliği, teşhisi konuldu. Bunun ardından Ömer bebeğe her hafta kan değişimi tedavisi uygulanmaya başlandı. Uygulanan tedavilerin yeterli olmaması üzerine doktorlar, altı ay önce minik Ömer’e ilik nakli yapılması gerektiğine karar verdi. Daha önce iki çocuklarını henüz dünyaya gelmeden anne karnında kaybeden Mustafa Bahar, dünyaya gelen çocuğunu ise yaşama tutundurmak için hastanelerde çare aramaya devam ediyor. Eşiyle birlikte ömrünün büyük bölümü hastanelerde geçen, oğlunu yaşatma mücadelesi veren inşaat işçisi Mustafa Bahar (27) donör olmak isteyenlerin Kızılay Kan Merkezi’ne kan vermelerinin yeterli olduğunu söyledi.



Baba Bahar, "Henüz 5 aylıkken çocuğumuzun rahatsızlığı için hastaneye gittik. Yapılan tahliller sonucu bizi Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne yolladılar. Burada fanconi anemisi teşhisi konuldu. Bir çok ilaç ve kan değişimi trombosit tedavisi gördü. 6 ay önce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gönderdiler ve ilik nakli yapılması gerektiği ifade edildi. Bizim bütün yakınlarımızdan tahlil yapıldı, uygun donör bulunamadı. Şimdi ilik nakli için uygun donör bekliyoruz. Herkesin bu konuda kan verir gibi Kızılay Kan Merkezine gitmeleri yeterli olacaktır. 18-50 yaş grubu arasındaki, sağlığı elverişli, bulaşıcı hastalığı olmayan herkes ilik bağışında bulunabilir. Kızılay Kan Merkezi, iliğin uyumlu olup olmadığıyla ilgili geri dönüş yapıyor. Lütfen çocuğumuz ve diğer tüm ilik nakli bekleyen hastalar için insanlar kan bağışında bulunsunlar, kimse bir şey kaybetmez" dedi.

Anne Yasemin Bahar ise iki çocuğunu kaybetmesinin ardından bu çocuğunun da hastalanması nedeniyle bunalıma girdiği için sinir ve psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.





