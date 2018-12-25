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( İSTANBUL ) - Öldürülen doktor Fikret Hacıosman'ın eşi, "Hekim cephesi çok öfkeli"- Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Bahçelievler hastanesinde sağlık çalışanlarına karşı şiddete çözüm önerileri sempozyumu düzenlendi.

- Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Psikiyatri Doktoru Fikret Hacıosman'ın doktor eşi Mutlu Hacıosman: "Bunun cezası ne olmalı'. sorusuna 'Elektrikli sandalye' diyen iki doktor var" İSTANBUL



- Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Psikiyatri Doktoru Fikret Hacıosman'ın doktor eşi Mutlu Hacıosman, Sağlık çalışanlarına karşı şiddet sempozyumuna katıldı.

Sağlıkta şiddet konusunda doktorların çok öfkeli olduğunu söyleyen Mutlu Hacıosman, "Yapılan bir ankette 'Bunun cezası ne olmalı'. sorusuna 'Elektrikli sandalye' diyen iki doktor var" ifadelerini kullandı. Bahçelievler Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Bahçelievler hastanesinde "Sağlık çalışanlarına karşı şiddete çözüm önerileri" sempozyumu düzenlendi.

Sempozyuma çok sayıda doktor, öğrenci ve avukat katıldı.

Sempozyumun en dikkat çeken isim ise geçtiğimiz aylar da hastanede hastası tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman'ın eşi Mutlu Hacıosman oldu. Sempozyumda konuşan Mutlu Hacıosman eşinin nasıl bir baba olduğunu kızının ona yazdığı mektuplardan anlaşılabileceğini belirterek "Kızının ona yazdığı mektuplar var bu onu nasıl bir baba olduğunu zaten gösteriyor. Bana da sorarsanız bizim 30 yıllık bir beraberliğimiz var,evlilik o kadar zaman gidiyorsa demek ki bir kadın için o adam iyi adamdır" dedi.

Hekim cephesi çok öfkeli Mutlu Hacıosman hekim cephesinde de tepkinin çok yüksek olduğunu belirterek "Ben Kasım ayında bir sempozyuma katıldım. Orada öğrenci arkadaşlarla bir araya geldim orada bir form oluşturuldu. Bir linkte yayınlandı bu. Arzu edenler bu formu doldurdular. Onları ben gözden geçirdim. Hekim cephesi de çok dolu. Orada da öfke yükselmiş. Mesela deniyor ki 'Bunun cezası ne olmalı'. Elektrikli sandalye diyen iki kişi oldu. Ondan sonra 'sağlık hakları ellerinden alınmalı, onlar tedavi edilmemeliler' diyenler var. Bir de 'hastaneye kolluk kuvvetleri içinde gelmeli' diyenler var. 'Tedavi hakları ellerinden alınsın' lafı insan haklarına aykırı böyle bir şey yapamayız. Bir tanesi de 'Hasta muayene olurken yanında bir tane güvenlik olsun' diyor. Bu da hekimliğin etiğini bilmediğini gösteriyor. Çünkü hasta ile hekimin bir mahremiyeti vardır asla üçüncü bir kişi giremez. Ben biraz üzüldüm bu yazılanlara. Ben ne düşünüyorum peki. Bir kere sadece sağlıkta değil toplumda şiddet var. Kadına şiddet, hayvanlara uygulananları görüyoruz. Ben de diyorum ki sadece sağlıkta şiddet değil toplumda ve sağlıkta şiddet. Buna yaklaşımımız bu şekilde olmalı" diye konuştu.

(VK-ÖFA

