Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Okullarda bilinçli ilaç kullanımı eğitimi - MANİSA

Okullarda bilinçli ilaç kullanımı eğitimi - MANİSA

- Çocukları ilaç kullanımı konusunda bilgilendirilmesi - İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Levent Dinçer ile röportaj Manisa 'da Akılcı İlaç Kampanyası başlatıldı - İl Sağlık Müdürlüğü personeli, kampanya kapsamında okulları ziyaret ederek, doktor reçetesi olmadan ilaç kullanılmaması gerektiğini anlatıyorMANİSA (AA) - Manisa Sağlık Müdürlüğü, bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçmek amacıyla okullarda Akılcı İlaç Kampanyası başlattı.İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan Akılcı İlaç Kampanyası, uygulamaya konuldu. Proje kapsamında okulları gezen sağlık personeli, öğrencilere doktor reçetesi olmadan ilaç kullanılmaması gerektiğini anlatıyor.İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Levent Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarda eğitim vererek bilinçli ilaç kullanılmasını temelden öğretmek için çabaladıklarını söyledi.

Nasıl ilaç kullanılması gerektiğini anlatmak için okulları ziyaret ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Bu eğitime 'ilaç kullanmanın doğru yolları nedir' sorusunu kendimize sorarak başladık. Eğitimimizi tüm Türkiye'ye anlatmak için ilacım ne eksik ne fazla isimli bir pul dizayn ettik. Amacımız bu pulla insanları bilgilendirmek. Eğitime temelden eğitime başlayarak okulları gezmeye devam edeceğiz. Böylece ilaç konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz."

Farkındalık Sağlık Personeli Farkındalık Yaratma Öğrenciler İlaç Kullanımı 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı