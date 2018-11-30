Okullarda bilinçli ilaç kullanımı eğitimi - MANİSA
- Çocukları ilaç kullanımı konusunda bilgilendirilmesi - İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Levent Dinçer ile röportaj Manisa 'da Akılcı İlaç Kampanyası başlatıldı - İl Sağlık Müdürlüğü personeli, kampanya kapsamında okulları ziyaret ederek, doktor reçetesi olmadan ilaç kullanılmaması gerektiğini anlatıyorMANİSA (AA) - Manisa Sağlık Müdürlüğü, bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçmek amacıyla okullarda Akılcı İlaç Kampanyası başlattı.İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan Akılcı İlaç Kampanyası, uygulamaya konuldu. Proje kapsamında okulları gezen sağlık personeli, öğrencilere doktor reçetesi olmadan ilaç kullanılmaması gerektiğini anlatıyor.İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Levent Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarda eğitim vererek bilinçli ilaç kullanılmasını temelden öğretmek için çabaladıklarını söyledi.
Nasıl ilaç kullanılması gerektiğini anlatmak için okulları ziyaret ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Bu eğitime 'ilaç kullanmanın doğru yolları nedir' sorusunu kendimize sorarak başladık. Eğitimimizi tüm Türkiye'ye anlatmak için ilacım ne eksik ne fazla isimli bir pul dizayn ettik. Amacımız bu pulla insanları bilgilendirmek. Eğitime temelden eğitime başlayarak okulları gezmeye devam edeceğiz. Böylece ilaç konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz."