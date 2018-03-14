Öğretmenlerinin lösemili çocuğu için 'kök hücre' bağışı yaptılar - KÜTAHYA
Öğretmenlerinin lösemili çocuğu için "kök hücre" bağışı yaptılar - KÜTAHYA - Kök hücre ve kan bağışında bulunan vatandaşlar - Okul müdürü Mehmet Tekin'in açıklamaları - Küçük Emre'nin babası Ömer Faruk Çatal'ın açıklamaları - Lösemi hastası Emre Çatal'ın konuşmasıÖğretmenlerinin lösemili çocuğu için "kök hücre" bağışı yaptılar - Tavşanlı Anadolu Lisesi öğrencileri, eski öğretmenlerinin lösemi olan 8 yaşındaki oğlu Emre Çatal için bağış kampanyası düzenlediKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde, bir lisenin öğrencileri eski öğretmenlerinin lösemi olan 8 yaşındaki oğlu Emre Çatal için "kök hücre ve kan bağışı"nda bulundu.Okul binasında düzenlenen bağış kampanyasına öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Kızılay görevlileri bağışta bulunan kişilerden kök hücre ve kan aldı.Tavşanlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda felsefe öğretmeni olarak daha önce görev yapan Ömer Faruk Çatal'ın 8 yaşındaki oğlu Emre'nin lösemi olduğunu ve çocuğunun tedavisi için tayin isteyip, İzmir'de görev yapmaya başladığını hatırlattı.Küçük Emre ve onun gibi Türkiye'de kök hücre bulamadıkları için bu hastalıkla yaşamak zorunda kalan binlerce çocuğa umut olmayı amaçladıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:"Ömer Faruk hocamız oğlunun tedavisi için okulumuzdan ayrılarak İzmir'e yerleşmek zorunda kaldı. Bizler de öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte okulumuzun eski öğretmeninin lösemili oğlu için bir şeyler yapmak istedik. Hep birlikte kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledik. İlçemizde görev yapan askerlerimiz, polislerimiz ve halkımız bu kampanyamıza büyük destek verdi."Emre'nin babası Ömer Faruk Çatal da eski mesai arkadaşlarının ve öğrencilerinin düzenlediği kampanyanın oğlu Emre dışında kök hücre bekleyen binlerce lösemi hastası çocuk için umuda dönüştüğünü söyledi.
Bu kampanyanın kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Çatal, "Oğlum Emre Çatal'a 2 Kasım 2017'de Ankara Onkoloji Hastanesinde lösemi tanısı konuldu. Ardından Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavisine başlandı. Oğlum 4. kürü geride bıraktı, önümüzdeki ay 5. kür başlayacak. Tavşanlı Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve bağış yapan herkesten Allah razı olsun. Bağış yapan her bir donör, her bir çocuğumuz için umut ve ışık oluyor." ifadelerini kullandı.