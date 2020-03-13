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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Öğrencilere koronavirüs önlemi

Öğrencilere koronavirüs önlemi

Ateş ölçme

Koronavirüs Öğretmenler Öğretmen Harekete Geç Öğrenciler 

-Islak mendil dağıtma
-Hijyen konusunda bilgi
-Ellere kolonya sıkma

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulunda öğrencilere koronavirüs önlemi alınıyor. Öğrenciler her sabah okula gelirken ateşleri ölçülüp ellerine kolonya sıkılarak okula alınıyor. Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsünün Türkiye’de de vakaya rastlanmasıyla Uludereli müdür ve öğretmenler tedbir amaçlı harekete geçti. Uludere Cumhuriyet Ortaokulunda öğrenciler her sabah okula gittiklerinde içeri alınırken ateş ölçer ile teker teker ateşleri ölçülüp, öğrencilerin ellerine kolonya sıkılıyor. Müdür ve öğretmenler sınıf sınıf gezerek öğrencilere hijyen konusunda uygulamalı bilgi eğitim verip ıslak mendil dağıtıyor. Okul Müdürü Hıdır Yılmaz, ’’Koronavirüsünün ülkemizde de vakaya rastlanılmasıyla beraber, toplu ortamlarda virüsün daha fazla yayılabilme olasılığına karşılık tedbir alıyoruz. Okulumuzdaki öğrencilere hijyen konusunda uygulamalı eğitim verip her sabah öğrenciler içeri alınırken ateş ölçer ile ateşlerini ölçüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ’tokalaşmak, sarılmak yok’ dediği yeni sloganımızla bu uygulamayı virüs bitene kadar hayata geçirdik" dedi.
Okul yönetiminin yaptığı uygulama öğrenciler tarafından da taktirle karşılandı.
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