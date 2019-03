Ödüllü cilt bakım uzmanı Özlem Aksünger: ”Yağlı ciltliler bol sıvı tüketmeli' İzle

-Kremler detay

( İSTANBUL ) Ödüllü cilt bakım uzmanı Özlem Aksünger: ”Yağlı ciltliler bol sıvı tüketmeli"- Bu besinler kırışıklığı önlüyor- Ünlülerin yeni trendi bebeksi cilt bakımı İSTANBUL



- Ödüllü cilt bakım uzmanı Özlem Aksünger, cildin yapılanması ve yenilenmesi için doğal beslenmenin önemine dikkat çekti. Yağlı cilt sorunlarının ve kırışıklıkların önüne geçilmesinde suyun büyük önem taşıdığını belirten Aksünger, "Ceviz, fındık, yoğurt gibi besinler tüketilmeli. İçten destek verildiğinde cilt bakımında daha çabuk sonuç alıyoruz” dedi.

Estetik ve cilt bakımında uygulanan yöntemler yıllar geçtikçe farklı boyutlar kazanıyor. Her geçen gün yenilenen cilt bakım trendlerine bir yenisi daha eklendi. Bebeksi cilt bakımı olarak bilinen cilt kusurlarını bir kaç seansta düzelten cilt bakımına en çok ünlüler ilgi gösteriyor. Sürekli gelişen ve değişen estetik tıp alanında oldukça büyük bir köşe taşı kabul edilebilecek olan bebeksi cilt bakımı uygulaması, yıllar içerisinde ciltte oluşan kırışıklıklar, lekeler, sönmüşlük gibi durumların son bulmasına yardımcı oluyor. Cilt sağlığının beslenme ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden ödüllü cilt bakım Uzmanı Özlem Aksünger, bebeksi cilt bakımına ilişkin bilgiler verdi, Aksünger, "Bebeksi cilt bakımı her cilt tipine her yaşa uygulanabilen mükemmel bir uygulama. Cildin yapılanması, yenilenmesi, yeni doku oluşması için tamamen doğal o yüzden cildin yenilenme süreci kişiden kişiye değişiyor. Sonuçlar çok iyi” dedi.

Aknelere, doğum sonrası oluşan cilt lekelerine iyi geliyor Bebeksi cilt bakımının temelini tamamen organik ve bitkisel içeriklerin oluşturduğunu ifade eden ”Vücudumuzun kabul edeceği vitaminlerle cildin kaybetmiş olduğu nemi yada aşırı akneli bir cildi aşırı yağ oluşumunu dengelemek amacıyla yapılıyor. Çok lekeli ciltlerde hiper pigmentasyon olabiliyor, doğum sonrası oluşumlar sonucu cilt hasara uğrayabiliyor, renk düzensizliğini önlemek amacıyla bebeksi bakım uygulanmaktadır” diye konuştu.

Uygulama kılcal damarların geri çekilmesini sağlıyor Uygulamada kişinin cilt tipine özel içerikler hazırlandığını ifade eden Aksünger, ”Her uygulama kişiye göre yapılıyor, bazen kılcal damarlar oluyor çok hassas ciltlerde çok daha yüzeyde oluyor.Bu damarlar cildin yapı taşı olan PH’ını dengede tutarak kolajen tabakayı artırarak kılcal damarların geri çekilmesini sağlıyoruz” dedi.

“18 yıllık tecrübem ile bu yıl protokolümüze eklediğim kür” 18 yıllık tecrübesiyle hazırladığı kürün hiç bir yan etkisi olmadığını ifade eden Uz. Özlem Aksünger ,”Bu kürün hiçbir yan etkisi yok. Herkese yapılabiliyor, her yaşa yapılabiliyor. Her cilt tipine her yaşa uygulama mevcut. Sonuçlar gerçekten çok güze. Sadece kişiye göre olan süreç değişiyor” şeklinde konuştu.

“Başarı sırrım işimi çok sevmek “ Ödüllü cilt bakım uzmanı Özlem Aksünger, "İşimi çok seviyorum. Ektiğimiz tohumların belki bugün çiçeklerini topluyoruz. Kadınlar Dünya’nın en değerli varlıkları onlara hizmet etmek çok güzel. Tek başıma çıktığım bu yolculukta bugün koskoca bir ekibim var. Bu ödül tek benim değil tüm ekibimizin başarısıdır” dedi.

“Bir çok ünlü bebeksi cilt bakım yaptırıyor” Pek çok ünlünün bebeksi cilt bakım yaptırdığını söyleyen Aksünger, “Uygulamanın doğal olması içeriklerin tamamen bize ait olması, kişiye özel protokoller hazırlanması çok hoşlarına gidiyor. Wilma Elles, Mustafa Topaloğlu, Derya Topaloğlu, Aslı Kökçe, Nilay Dorsa ve birçok ünlü isimlere bebeksi cilt bakımı yaptık” ifadelerini kullandı. “Beslenme düzeni cildi birebir etkiler” Beslenmemenin cilt bakımındaki önemini vurgulayan Aksünger, “Ben tüm danışanlarıma bunu söylüyorum. Beslenme düzeni birebir cildi etkiler. Tabi cilt kalitesi dediğimiz şey var. Genetik güzellik ama bunun yanı sıra gerçekten beslenmek çok önemli, bol su içilmeli” diye konuştu.

“Yağlı ciltler bol sıvı tüketmeli” İnsanlar karbonhidrattan uzak kalması gerektiğini ifade eden ödüllü cilt bakım uzmanı Özlem Aksünger, ”Yağlı ciltler bol sıvı tüketmeli. Cilt yapısının kırışıklığında da su çok önemli. Ceviz, fındık, yoğurt gibi besinler tüketilmeli içten destek verildiğinde daha çabuk sonuç alıyoruz” dedi.