Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Ödemiş'te organ nakline konserle dikkat çekildi - İZMİR

Ödemiş'te organ nakline konserle dikkat çekildi - İZMİR

- Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik - Korneanın Sesi isimli müzik grubunun verdiği konserden görüntüler - Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü Prof. Dr. Sait Eğrilmez ile röportajÖdemiş'te organ nakline konserle dikkat çekildiİZMİR (AA) - Ödemiş Devlet Hastanesi'nin girişimleri neticesinde organ nakline dikkat çekmek üzere Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezinde konser düzenlendi.
Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü Prof. Dr. Sait Eğrilmez ile kornea nakli yapılan TRT Ses Yarışmacısı birincisi Cem Cansız’ın da bulunduğu Korneanın Sesi isimli müzik grubu, Aşık Veysel’in hayatını ve türkülerini anlatan konser verildi.
Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada Prof. Dr. Eğrilmez'in organ bağışı ile ilgili farkındalığı artırmak için konserler düzenlediğini, bugün kendisi ve grubunu Ödemiş'te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Prof. Dr. Sait Eğrilmez, ise 109'uncu konseri Ödemiş'te verdiklerini belirterek, "Biz yüreğimizden gelenleri güzel türkülerle aktarmaya çalıştık. Kendileri organlarını bağışlamış bir topluluğuz. Diyoruz ki biz ne yaptıysak siz de aynısını yapın. Öldükten sonra toprakta kalacağına başka bedenlerde yaşasın, yaşamınız öldükten sonra da başka canlara can olsun" ifadelerinde bulundu.Ödemiş’te gerçekleşen konser sonrasında, Ödemiş Belediye Kültür Merkezi salonunda organ bağış standında vatandaşlar organ bağışında bulundular.

Müzik Grubu Muhabir Organ Nakli Organ Bağışı Kornea Nakli 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
GATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle KarşılandıGATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı