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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Obeziteyle mücadelede en büyük katkıyı Sağlık-Sen ailesi olarak biz sunacağız' - MANİSA

'Obeziteyle mücadelede en büyük katkıyı Sağlık-Sen ailesi olarak biz sunacağız' - MANİSA

"Obeziteyle mücadelede en büyük katkıyı Sağlık - Sen ailesi olarak biz sunacağız" - MANİSA - Sağlık - Sen Manisa Şubesi - Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Toplantısı - Salondan ve katılımcılardan detay - Sağlık - Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in konuşması - DetaylarSağlık - Sen Genel Başkanı Memiş: - "Ülkemizin obeziteyle mücadelesine en büyük katkıyı Sağlık - Sen ailesi olarak yine biz sunacağız"MANİSA (AA) - Sağlık - Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Ülkemizin obeziteyle mücadelesine en büyük katkıyı Sağlık - Sen ailesi olarak yine biz sunacağız." dedi.
Memiş, Sağlık - Sen Manisa Şubesince Turgutlu ilçesindeki bir otelde düzenlenen Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yürüttükleri proje ve çalışmalarla ülkenin sağlık politikalarına katkıda bulunduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile iki çalışması yürüttüklerini, bunlardan birinin sağlık okuryazarlığı olduğunu belirten Memiş, şöyle konuştu:"Bu ülke bizim, sitem bizim sistemimiz ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliği bakımından koruyucu ve önleyici hekimlik çok önemli. İnsanların hasta edilmemesi, bu alanda politika geliştirilmesi gerekiyor. Sosyal sorumluluk bakımından teknik olarak sağlık okuryazarlığı araştırması, bizim araştırmamız ve Türkiye'nin ilk araştırması, kapsam anlamında da dünyanın en kapsamlı araştırmasını yaptık. Bu raporumuzu Bakanlığa sunduk, inşallah Sağlık Bakanlığı ve Sağlık - Sen iş birliğiyle Burdur, sağlık okuryazarlığında pilot il seçildi. Bütün paydaşlarla beraber orada sağlık okuryazarlığını Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa başlatmış olacağız."Memiş, bir diğer çalışmayı ise obezite alanında yaptıklarını vurgulayarak "Ülkemizin obeziteyle mücadelesine en büyük katkıyı Sağlık - Sen ailesi olarak yine biz sunacağız. Aynı şekilde bu konuda da bir proje hazırladık. Şu an Sağlık Bakanlığında, bu ortak projeyi de yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete de değinen Memiş, "Sağlıkta şiddete sıfır toleransla ortak çalışma yapılması ve bu kutsal mesleği icra eden sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara da bedelinin ödettirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.Toplantıya, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ve İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici de katıldı.

Sağlık Çalışanlarına Şiddet Politika Obezite Sağlık Çalışanları Sağlık Sistemi 

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