Obezite ile mücadele eden arkadaşlar şifa bulmak için Almanya’dan Denizli'ye geldi İzle

-doktorun olduğu yerden görüntü

-çalışanlardan görüntü

-İki kadının yabancı dille konuşması detayı

-Doktorun hasta ile konuşması

-doktorun tüp mide ameliyatını anlatması

-Hasta Serap Tezeren ile röportaj

-Hasta Hürrem Süreyya Saraçoğlu röportaj

-Doktor Özgür Kaya ile röportaj

-Hastalardan sağlıklı olduklarına dair yürüyüş detay



( DENİZLİ -ÖZEL)- İki arkadaş 2 bin 800 kilometre yol geldikleri Denizli’de ‘tip mide ameliyatı’ oldular- 10 yıldır Obezite ile savaşan 2 arkadaş Denizli’de şifa buldu DENİZLİ



- Almanya Münih’te yaşayan ve 10 yıldır obezite ile mücadele eden iki kadın arkadaş kilolarından kurtulmak için 2 bin 800 kilometre yol geldikleri Denizli Özel Cerrahi Hastanesi’nde, ‘Tüp mide ameliyatı’ olarak sağlıklarına kavuştu. Yaklaşık 10 yıldır Obezite ile savaşan 45 yaşındaki Hürrem Süreyya Saraçoğlu ve 42 yaşındaki Serap Tezeren Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, Obezite ve Metabolizma Cerrahisi’nde görevli Op. Dr. Özgür Kaya tarafından halk arasında tüp mide ameliyatı olarak sağlıklarına kavuştu. Kaya tarafından, iki kadın arkadaşa ‘laparoskopik sleeve gastrektomi kapalı tüp mide’ ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından konuşan Dr. Kaya, ameliyatın uygulaması kolay, iyileşme dönemi hızlı olan bir operasyon olduğunu ifade etti.

Dr. Kaya, “Laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatında kapalı yöntemle 5 delikle ameliyata başlıyoruz. Daha sonra ameliyat esnasında, steplar denilen özel aletlerle midenin yüzde 70’lik 80’lik kısmını çıkartıyoruz. Bu çıkardığımız kısım midenin, iştah hormonu yani ‘grilin’ denilen hormonun salgılandığı bölümdür. Mide de geride rezide olarak 150cc kadar bir midemiz kalıyor. Tüp mide ameliyatı 2 mekanizma ile kilo vermemizi sağlıyor. Birincisi iştah hormonunun azalmasına bağlı, hormonel olarak iştah kaybı. İkincisi de mide hacminin küçülmesi bağlı olarak, az gıda ile psikolojik olarak da yeterli doygunluğa ulaşmamızı sağlıyor. Ameliyat süresi hastadan hastaya değişmekle birlikte, ortalama 1-1,5 saat kadar sürüyor” dedi.

“Rejim yaptım ama kilo vermeyi başaramadım” Ameliyat ile sağlığına kavuşan hastalardan Serap Tezeren, rejimlerle kilo vermeye devam edemediği için ameliyatı olmaya karar verdiğini ifade etti.

128 kilo ağırlığa ulaştıktan sonra kilo vermeye karar verdiğini söyleyen Tezeren, “Ben bu ameliyatı olmaya şöyle karar verdim, bundan 5 yıl önce başka bir rejimle başlamıştım 128 kiloydum, tabi onda da bir şekilde başarıya ulaştım. Ancak, vücut artık belirli bir müddet sonra bu rejimi kabul etmedi. Kesinlikle zayıflamaya devam edemedim. Spordur, haptır, ilaçtır her bir şeyi denedikten sonra hiçbir şekilde ilerleme kaydedemedikten sonra bu ameliyata karar verdim. Bir 6 aylık araştırma sonucunda Özel Cerrahi Hastanesi’ni bulduk. Birçok yerden tavsiye geldi. Antalya, İstanbul, İzmir olsun ancak son olarak, burada dostlarımız tavsiye etti hastaneyi. Özgür Kaya doktorumuzu tavsiye ettiler. Çokta makul geldi bize anlattıkları. Böylelikle buraya geldik. Ameliyat sonrası anesteziden uyandıktan sonra haliyle bir ağrı sızı çekiliyor. Ancak akşamına kadar o tamamen dinmiş sayılıyor yani az bir ağrı ile devam etti. Ertesi gün hiçbir şey kalmadı desek yeridir. Kesinlikle tavsiye ederim, oğlumu da getirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Hürrem Süreyya Saraçoğlu’da, Almanya’dan Özel Cerrahi Hastanesi’ne tavsiye üzerine geldiklerini ve çok memnun olduklarını dile getirdi.

