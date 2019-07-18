Obez doktor, Avustralya’dan uçarak kendini Türk hekimine emanet etti İzle

--Ayhan ve Galdau ile röportaj



( İZMİR - ÖZEL)- Avustralya’da yaşayan Amerikalı Dr. Daniel Galdau (52), morbit obez şikayetiyle 22 saatlik uçuş yaparak İzmir’de obezite ameliyatı oldu İZMİR



- Avustralya’da yaşayan Amerikalı Dr. Daniel Galdau (52), morbit obez şikayetiyle 22 saatlik uçuş yaparak İzmir’de obezite ameliyatı oldu. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Serkan Ayhan, "Meslektaşım 22 saatlik yolcukla Avustralya’dan Türkiye’ye uçtu ve ameliyat olmak için bizleri tercih etti. Bir Türk hekimi olarak gurur duyuyorum" dedi.

Avustralya’da yaşayan Amerikalı tıp doktoru Daniel Galdau (52), obezite ameliyatı olarak kilo sorununa son noktayı koydu. Bazen 150 kiloya kadar çıktığını, yaptığı diyetle 90 kiloya inse de bir süre sonra yeniden kilo almanın sıkıntısını yaşadığını belirten morbit obez Dr. Daniel Galdau, yaptığı araştırmalar sonucunda Obezite, Diyabet, Reflü Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Ayhan’a ulaştı. Ameliyatın planlanmasıyla 22 saatlik uçuş yaparak Avustralya’dan Türkiye’ye gelen Galdau, İzmir’de operasyona girdi. Ameliyatın üzerinden iki gün geçmesine rağmen 5 kilo verdiğini belirten Galdau, “Yıllardır kilo problemi sebebiyle farklı farklı diyetler uyguluyordum. 150 kiloya çıkıp 120’ye indiğim, sonra 90 kiloya kadar indiğim ama yine 100 kiloya çıktığım zamanlar oldu. Bu duruma ‘Yo-yo’ deniyor. Ben sık kilo alıp verdiğim için bu gruba giriyordum. Ne yaptıysam kilo vermeyi başaramadım. Aile öykümde diyabet ve yandaş hastalıklar olması sebebiyle kalıcı bir çözüm aradım. Şimdi kalıcı olarak bu dertten kurtulacağım. Çok mutluyum. Şu anda 112 kiloyum. Şimdiden 5 kilo verdim” dedi.

“Dış görünüş aldatıcı olabilir” Meslektaşını şifa ile taburcu ettiklerini kaydeden Op. Dr. Serkan Ayhan, “Hastamızı şimdiden 5 kilo eksikle Avustralya’ya uğurluyoruz. Hastamızda olduğu gibi, dış görünüm aldatıcı olabilir. Kendisi dışarıdan bakıldığında fazla kilolu görünmüyor. Ancak önemli olan uluslararası kriterlere uygun cerrahi uygulamaktır. Bu hastamız cerrahi kategorisinde olduğu için operasyonu uygun gördük. Operasyonun yapılması için vücut kitle endeksinin 40 ve üzeri olması gerekiyor. Vücut kitle endeksi 35-40 arasında olan kişilerde ise yandaş hastalıklara bakarız. Eğer şeker, tansiyon, kolesterol, uyku apnesi, astım, diz eklem patolojileri gibi rahatsızlıklar varsa o kişiler de ameliyat olmak durumunda. Biz, vücut kitle endeksi 35 ve altında olan kişilere ameliyat uygulamıyoruz. Bu kişiler, diyet ve spor ile zayıflama şansına sahip olan insanlardır. Meslektaşım 22 saatlik yolcukla Avustralya’dan Türkiye’ye uçtu ve ameliyat olmak için bizleri tercih etti. Bir Türk hekimi olarak gurur duyuyorum” diye konuştu.



