'Normal kilolu olmak günümüz şartlarında başarıdır' - SAMSUN İzle
"Normal kilolu olmak günümüz şartlarında başarıdır" - SAMSUN - Konferanstan görüntüler - Anne karnındaki bebek görüntüsü detayı - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin ile röportaj - Cihaz detayı"Normal kilolu olmak günümüz şartlarında başarıdır" - RTEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin: - "Normal kilolu olmak günümüz şartlarında başarıdır. Çünkü her şey insanları sedanter yaşama itmekte. Bu da uzun vadede problemlere yol açmakta""Sağlıklı olmak için sporu hayatımıza sokmalıyız. Genç kızlarımız obeziteye doğru ilerliyorsa, kilo alımı hızlandıysa hem üreme hem de genel sağlıkları için mutlaka kilo kontrolünü sağlamaları gerekiyor" - "Çocuklarımız bilgisayara, cep telefonlarına bağımlı hale geldi. Artık sokaklarda oynama şansları yok. Birtakım aktivitelere ebeveynleriyle gidebiliyorlar. Bu da çocukların kilo kontrolünde problem yaşamalarına sebep oluyor"SAMSUN (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, günümüz şartlarında normal kiloda bulunmanın bir başarı olduğunu söyleyerek, "Çünkü her şey insanları sedanter yaşama itmekte. Bu da uzun vadede problemlere yol açmakta." dedi. Tekin, bir programa katılmak üzere geldiği Samsun 'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin kadın ve erkeklerin ortak problemleri arasında yer aldığını söyledi.
Obezitenin kadınlarda en çok polikistik over (cinsel hormonlardaki bozukluk) sendromuna neden olduğunu aktaran Tekin, "Obeziteyle birlikte sivilcelenme, kıllanma, adet düzensizliği özellikle ergenlik döneminde sık karşımıza çıkıyor. Doğurganlık çağına geldiğinde ise bu bireylerde kısırlık problemi ortaya çıkıyor." diye konuştu. Hastanın kilo kontrolünün sağlanamaması ve yaşam biçimi ile yeme alışkanlıklarını değiştirmemesi durumunda çok daha ciddi sorunlar ortaya çıkabileceğini belirten Tekin, şöyle devam etti:"Uzun vadede kilo kaybı sağlanamazsa bu hastalar, rahim ve meme kanseri gibi problemlerle karşı karşıya gelebiliyor. Ayrıca kalp damar hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar da yaşanabiliyor. Kilo kontrolü sağlıklı yaşam için önemli. Sedanter yaşam (fiziksel aktivitenin düzensiz olması ya da olmaması) günlük hayatımızdaki en büyük sorun. İnsanlar masa başı işlerde çalışıyor, ev hanımıysa evin içinde vakit geçiriyor. Sağlıklı olmak için sporu hayatımıza sokmalıyız. Genç kızlarımız obeziteye doğru ilerliyorsa, kilo alımı hızlandıysa hem üreme hem de genel sağlıkları için mutlaka kilo kontrolünü sağlamaları gerekiyor."Tekin, eskiden obezitenin çocukluk çağında çok sık rastlanmadığını, günümüzde ise yapılan bazı çalışmalarda küçük yaşlarda obezite ve fazla kilonun görülme sıklığının yüzde 40'lara yaklaştığını anlattı.Çocukların teknoloji bağımlılığının artmasının bunun nedenleri arasında bulunduğunun altını çizen Tekin, şunları kaydetti:"Çocuklarımız bilgisayara, cep telefonlarına bağımlı hale geldi. Artık sokaklarda oynama şansları yok. Birtakım aktivitelere ebeveynleriyle gidebiliyorlar. Bu da çocukların kilo kontrolünde problem yaşamalarına sebep oluyor. Bunun yanında beslenme alışkanlığı da çok önemli."Tekin, dengeli ve sağlıklı beslenilemediğini, insanların hayatında artık fast foodun ön planda olduğunu aktararak, "Bunu engellemeye çalıştıkça çocukların direnciyle karşılaşıyoruz. Aslında normal kilolu olmak günümüz şartlarında başarıdır. Çünkü her şey insanları sedanter yaşama itmekte. Bu da uzun vadede problemlere yol açmakta." sözlerine yer verdi.