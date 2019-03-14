Normal doğum yapan annelere '5 yıldızlı' hizmet - KASTAMONU İzle
Normal doğum yapan annelere "5 yıldızlı" hizmet - KASTAMONU - Normal doğumu özendirmek amacıyla hazırlanan beş yıldızlı otel konforundaki özel odaların içindeki yatak, beşik ve diğer donanımlar - Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Serdar Bozkurt'un konuşması - Kooperatif başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu'nun konuşması Normal doğum yapan annelere "5 yıldızlı" hizmet - Kastamonu Devlet Hastanesinde özel banyo ve tuvaleti, televizyonu, çift kişilik yatağı, özel bebek beşiği bulunan beş yıldızlı otel konforundaki odalar, normal doğumu tercih eden annelere tahsis edilecek - Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Serdar Bozkurt: - "Normal doğumu tercih eden misafirlerimizi VIP donanımında, kendilerini hastanede hissetmeyecekleri bir ortamda ağırlamaktan onur duyacağız"KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu 'da, normal doğumu özendirmek amacıyla hazırlanan beş yıldızlı otel konforundaki özel odalar, hastaların hizmetine sunuldu. Kastamonu Devlet Hastanesi doğum servisindeki iki özel odanın tefrişatı, Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile iş adamı Mustafa Kirtenoğlu tarafından yaptırılarak hizmete girdi.Özel banyo ve tuvaleti, televizyonu, çift kişilik yatağı, özel bebek beşiği, dolabı, koltuk ve kanepesi bulunan beş yıldızlı otel konforundaki odalar, normal doğumu tercih eden annelere tahsis edilecek. Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Serdar Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede son dönemde önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.
Tefrişatı yapılan iki özel odanın hizmete girdiğini aktaran Bozkurt, "Bakanlık ve Sağlık Bakanımızın özelikle üzerinde durduğu normal doğuma teşvik konusunda önemli çalışmalar var. Bizler de Kastamonu Devlet Hastanesi olarak anne adaylarını normal doğuma teşvik edici çalışmalar yapıyoruz." dedi. Normal doğum yapacak anne adaylarını beş yıldız konforundaki odalarda ağırlayacaklarını dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:"Hastalarımız normal doğum yaptığında onları daha konforlu ortamda ağırlamak istiyoruz. Normal doğumu tercih eden misafirlerimizi VIP donamında, kendilerini hastanede hissetmeyecekleri bir ortamda ağırlamaktan onur duyacağız. İki odamız otel konforunda dizayn edildi. Anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek için bundan sonra da çalışmalarımız sürecek."Kooperatif Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu da hayırlı bir işe ve anne adaylarının mutlu olmasına katkı sundukları için memnuniyet duyduklarını ifade etti.
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