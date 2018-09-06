Nöbetçi eczane denetimi - ADANA

- İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer'in eczaneleri denetimi - Özer'in eczacı ve vatandaşlarla görüşmesi - Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer'in açıklamaları Adana 'da nöbetçi eczane denetimi - İl Sağlık Müdürlüğünce, kentteki nöbetçi eczanelere yönelik denetim gerçekleştirildi - Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer: - "Özellikle gece nöbetlerinde vatandaşlarımızın ilaca ulaşımında sorun olup olmadığı ve eczacılarımızın bu süreçte bizden taleplerinin olup olmadığı yönünde ziyaretlerde ve aynı zamanda denetimlerde bulunuyoruz"ADANA (AA) - Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, "Özellikle gece nöbetlerinde vatandaşlarımızın ilaca ulaşımında sorun olup olmadığı ve eczacılarımızın bu süreçte bizden taleplerinin olup olmadığı yönünde ziyaretlerde ve aynı zamanda denetimlerde bulunuyoruz" dedi. Kentteki nöbetçi eczanelere yönelik İl Sağlık Müdürlüğünce denetimler yapıldı.İl Sağlık Müdürü Özer, buralarda eczacılarla ve vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını ve taleplerini dinledi.Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eczanelerin önemli kuruluşlar olduğunu belirterek, periyodik olarak nöbetçi eczanelere yönelik denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sağlık hizmeti sunumunun bir sacayağını da eczanelerin oluşturduğunu kaydeden Özer, "Özellikle gece nöbetlerinde vatandaşlarımızın ilaca ulaşımında sorun olup olmadığı ve eczacılarımızın bu süreçte bizden taleplerinin olup olmadığı yönünde ziyaretlerde ve aynı zamanda denetimlerde bulunuyoruz." şeklinde konuştu. Özer, eczanelerin ticari kuruluşlar olmakla beraber İl Sağlık Müdürlüğünün ruhsatlandırma ve denetimine tabi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:"Doğru tanıların konulması, doğru ilacın doğru hastaya verilmesi, verilirken tek tek kullanımının anlatılmasına ihtiyacımız var. Akıllı ilaç kullanımı noktasında da hem eczacılarımızın desteğine hem de vatandaşlarımızın bilinçlenmesine ihtiyacımız var. Bu süreçte geldiğimiz noktayı sahadan geri dönüşlerle ve vatandaşlarımızdan aldığımız bilgiler ışığında yerinde görmek için müdürlüğümüz çalışanlarıyla birlikte gece denetimleri yapmaktayız. Aldığımız bilgiler ve geri dönüşler gayet olumlu. Şu anda herhangi bir ilaca ulaşımda sıkıntı yaşanmamakta. Vatandaşlarımız da verilen hizmetten memnun."Denetim ve ziyaretleri her ay belirli günlerde yaptıklarını kaydeden Özer, bu sayede eczacıların da kendilerine taleplerini iletebildiğini ifade etti. Özer, bu faaliyetin önemli bir çalışma olduğunu vurgulayarak, eczacılarla iletişim içinde sorunları birlikte çözmeye devam edeceklerinin altını çizdi.Denetimlere İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dt. Süleyman Dilek, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ecz. Yüksel Coşkun da katıldı.