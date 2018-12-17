Niğde’de ilk defa beyin tümörü ameliyatı yapıldı

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( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde ilk defa yapılan malign neoplazmi (GBM) kötü beyin tümörü ameliyatı başarıyla yapıldı. Baş ağrısı denge bozukluğu gibi şikayetlerle hastaneye gelen Durmuş İlhan (75), Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Usame Rakip tarafından MR ve tomografisi çekilerek GBM teşhisi konuldu. Rakip ve Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Engin Elmacı ile yaklaşık 6 saat süren ameliyat neticesinde tümörün büyük kısmı alındı. Dr. Rakip, yaptığı açıklamada, hasta İlhan'ın baş ağrısı, denge bozukluğu, mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye geldiğini söyledi.



MR ve tomografi çekildiğini belirten Rakip, "Ameliyatı Niğde'de yapmaya karar verdik. Hastanemizin imkanları son zamanlarda baya gelişti. İmkanlar açısından uygun bir hastaydı. Şükürler olsun ameliyatımız güzel geçti. 6 saatlik bir operasyon sürdü. Tümörün çoğunu almış durumdayız. Hastamız yürüyebiliyor, yemeğini yiyebiliyor. Gayet iyi, taburcu etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın da ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek, şunları söyledi :"Göreve başladığımızdan beri elimizden geldiğince devletimizin imkanları doğrultusunda ameliyathanedeki cihazlarımızı son model cihazlarla yenilemeye çalışıyoruz. Türkiye'nin çoğu hastanesinde olmayan mikroskobumuz var. Bunların tek başına olması bir şey ifade etmiyor. Özverili doktor ve hemşire arkadaşlarımız hastalara sahip çıkıyor. Biz gece gündüz eksikliklerimizi saptayıp imkanlar ölçüsünde bir an önce eksiklerimizi gidererek insanları memnun etmeye çalışıyoruz”

