Müdahale ettiği hasta tarafından tekmelenen hemşirenin zor anları Haberi

-Turgut Milas’ın kendisine gelmeye başlaması

-Turgut Milas’ın hemşireyi tekmelemesi

-Vatandaşların araya girmesi

-Turgut Milas’ın vatandaşlar tarafından banka oturtulup sakinleştirilmesi



( ZONGULDAK )-Sokakta sara krizi geçiren adama müdahale eden hemşire, kriz anında kendisini ısırmaya ve tekmelemeye çalışan hasta nedeniyle zor anlar yaşadı ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sokakta sara krizi geçiren adama müdahale eden hemşire, kriz anında kendisini ısırmaya ve tekmelemeye çalışan hasta nedeniyle zor anlar yaşadı. Kendisine gelen hasta, hemşireden özür diledi. Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan epilepsi hastası Turgut Milas ‘Sara Nöbeti’ gelince baygınlık geçirip yere yığıldı. O sırada yoldan geçen bir hemşire ise sara nöbeti tutan hastaya müdahale ederek yan çevirip nefes almasını sağlamaya çalıştı. Bir süre sonra kendisine gelmeye başlayan Turgut Milas bilinçsizce etrafı tekmelemeye başladı.

Tekmelerin hedefi olan hemşire neye uğradığını şaşırırken kendisini araya giren vatandaşlar kurtardı. Sara nöbetini atlatan hasta yaptığı hareketin bilinç dışı olduğunu belirterek kendisine yardım eden hemşireden tekmelediği için özür diledi. Sara nöbeti tutan Turgut Milas daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansla kontrol amaçlı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

