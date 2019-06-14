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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Minik Ahmet, okulda dağıtılan anket sayesinde teyzesinin kanser olduğunu ortaya çıkardı İzle

Minik Ahmet, okulda dağıtılan anket sayesinde teyzesinin kanser olduğunu ortaya çıkardı İzle

Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu İlkokul 1. sınıf öğrencisi Ahmet Sönmez konuşması

Araştırma Merkezi İlkokul Öğrencisi Öğretmenler Erken Teşhis Okul Müdürü 

-Anne Rukiye Sönmez ile Ahmet Sönmez birlikte
-Anne Rukiye Sönmez konuşması
-Kanser tedavisi gören Şaheste Eroğlu konuşması
-Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu okulundan görünüm
-Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu okul müdürü Ali Ak konuşması

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun’da bir ilkokul öğrencisinin okulda dağıtılan kanser tarama anketini doldurarak teyzesini Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) yönlendirmesi sonucunda yapılan tetkikte kadının kanser olduğu ortaya çıktı. Samsun Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu İlkokul 1. sınıf öğrencisi Ahmet Sönmez, okulda dağıtılan kanser tarama anketini doldurarak teyzesini KETEM’e yönlendirdi. Burada yapılan araştırma sonucunda kadının kanser olduğu ortaya çıktı. Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu İlkokul 1. sınıf öğrencisi Ahmet Sönmez, “Öğretmenin sınıfta bize kanser araştırma formu dağıttı.
Ben de doldurduğum forma teyzemi yazdım. Yapılan araştırmada teyzemin kanser olduğu ortaya çıktı" dedi.
Anne Rukiye Sönmez, “Açıkçası biz bunun beklemiyorduk. Kanser olabileceğini hiç düşünmemiştik. Öylesine dağıtılan formları öğrencilere teşvik amaçlı olduğu için teyzemin adını azdık. O da gitti muayene oldu. Kanser olduğu ortaya çıktı. Üzüldük tabi ama çok şükür şimdi çok iyi. Ahmet’in hediye aldığına sevindik ama teyzenin kanser olduğuna üzüldük. Ahmet’in sayesinde ben erken teşhis oldum diye çok duygulu" diye konuştu.
Kanser tedavisi gören Şaheste Eroğlu (70), “Çok mutlu oldum. Ahmet’ten çok memnunum. Hafta içerisinde tahliller geldi. Beni genel cerraha yönlendirdiler, biyopsi oldum. Ondan sonra ameliyat olarak kurtuldum. Yeğenimin sayesinde çok iyiyim" şeklinde konuştu.
Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu İlk-Ortaokul Müdürü Ali Ak ise, “Okulumuzda KETEM tarafından verilen anket formlarını öğrencilerimize dağıtmıştık. Öğrencilerimiz de bu formları yakın akrabalarına, çevrelerine dağıttılar. Bunların içerisinde Ahmet Sönmez isimli 1. sınıf öğrencimiz özellikle bir yakınına çok rica ederek onun ismini forma yazmış ve bu form Samsun KETEM’e göndermiş. Daha sonra bu araştırma merkezi tarafından bu hastamız davet ediliyor ve kanser olduğu ortaya çıkıyor. Yani bizim 1. sınıf öğrencimiz Ahmet Sönmez’in yönlendirmesi sonucunda yakın akrabası kanser çıkıyor. Sonuçta bu hastamız tedavi olarak sağlıklı bir hayat sürüyor. Öğrencimize ve onu yetiştiren öğretmenlerimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Ahmet Sönmez, hediye çeki ile ödüllendirildi.
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