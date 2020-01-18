Mikro tese ameliyatıyla 7 yıllık çocuk hasreti son buldu

-Hastaların doktora yazdıkları mektuplardan detay

-Bebeğin keselik fotoğrafından detay

-Hakan Çoksüer röportajı

-A.Ö. röportajı

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki A.Ö. ve kocası B.Ö., çocuk sahibi olmak için birçok yerde tedavi görmelerine rağmen olumsuz sonuç alınca, araştırmalar sonucu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e ulaştı. Prof. Dr. Çoksüer, erkek faktörlü nedenden dolayı B.Ö.’ye yaptığı mikro tese ameliyatı ve akupunktur tedavisi sonucunda 7 yıllık çocuk hasreti son buldu. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan A.Ö. ve kocası B.Ö. 7 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olmak istedi. Çocuk sahibi olamayan aile, gitmedik merkez, başvurmadık tedavi bırakmadı. Yapılan tüm tedaviler sonuçsuz kalınca aile umutlarını tüketmişken, yaptıkları araştırma sonucu Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e ulaşarak başvurdu. Prof. Dr. Çoksüer, yaptığı tetkikler sonucunda hastada erkek faktör infertilite teşhisi koydu. Yapılan mikro tese ve akupunktur tedavisiyle ailenin gebelik haberini ve kesesini görmesiyle çocuk hasreti son buldu. “Tese ameliyatı ve akupunktur tedavisiyle canlı sperm bulduk” Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, bu hastada erkek spermi hiç olmadığını yani azo spermli olduğunu söyledi.



Daha önceki merkezlerde tüp bebek denendiğini ancak sperm bulunamadığını belirten Prof. Dr. Çoksüer, “Ameliyat olduğu halde, tüp bebek merkezlerinde gereken uygulamalar yapılmış sperm bulunamamış. Hasta kliniğimize geldi biz hastayı detaylı incelediğimizde erkek faktör infertilite tanısıyla biz ilk önce erkeğe tedavi verdik. Birinci tedavimiz sperm detoks tedavisiydi ve akupunktur tedavisiydi. Sperm detoks tedavisiyle özellikle spermi bozan zararlı maddelerin vücuttan uzaklaşması için biz bu tedavileri veriyoruz. Spermi çevresel faktörler ve anormal durumlar bozabiliyor. Çevre faktörleri sigara, alkol, hava kirliliği, yanlış kullandığı ilaçlar. Yani vücuda toksin olan maddeler birikerek spermin genetik yapısını ve spermin yapısını bozabiliyor. Akupunkturdaki amacımız ne, özellikle spermin yapım aşamasında spermin olgunlaşması için biz bu tedavileri verdik. Tüp bebeğe başlamadan önce ilk önce ön tedavi verdik. Bayan hastaya da biz akupunktur tedavisi verdik. Akupunktur hem stresi azaltıyor, hem hormonal dengeyi sağlayarak özellikle tüp bebek başarısını artırarak bu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Tüp bebek uygulamasında biz bu hastaya tese işlemi yaptık, Tesede canlı kaliteli sperm bulabildik. Daha önceden tese ameliyatına rağmen sperm bulunamazken, biz bu hastaya bu tedavilerden sonra detoks ve akupunktur tedavilerinden sonra kaliteli sperm elde edebildik. Bugün tüp bebek sonucunu alıncaya kadar ve tüp bebek sonucunda Allah’a şükür olsun gebelik kesesini de gördük. Şuanda hastada müthiş bir mutluluk kaynağı oluştu. Gebelik kesemiz de var. Gerçekten çocuk sahibi olmak istiyorsanız altta yatan sebep ne ise ona yönelik tedavi vermek lazım. Problem nedir, kaynak ne ise kaynağa yönelik tedavi vermek başarının altın anahtarıdır. Çocuk sahibi olmak isteyen herkese Rabbim hayırlı çocuk versin inşallah" dedi.

7 yıllık evli olan B.Ö.’nün eşi A.Ö., Hakan hocaya geldiklerini, eşinin burada mikro tese ameliyatı olduğunu söyledi.



A.Ö., “Hücre bulundu, şimdi hamileyim mutluyum. Böyle olmayacak gibi pek güvenim yoktu. Ama bugün oldu gibi. Rabbim tüm Müslümanlara nasip etsin, salih evlatlardan nasip etsin. Hiçbir Müslümanın kucağını boş bırakmasın. Hakan hoca ve bütün ekibine tüm teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





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