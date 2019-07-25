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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Migren' ilkokul öğrencilerini de tehdit ediyor Haberi

'Migren' ilkokul öğrencilerini de tehdit ediyor Haberi

Toplantıya katılanlardan görüntü

Bağımlılık Ağrı Kesici Migren Hastalığı Doktor Raporu Baş Ağrısı 

-Salondan görüntü
-Prof. Dr. Aynur Özge'nin konuşması
-Katılımcılardan görüntü
-Özge'nin konuşması

( MERSİN ) - Prof. Dr. Aynur Özge: "Mersin'de ilköğretim öğrencilerinin yüzde 10.4'ünün migren teşhisi konulmuş doktor raporu var" - "Lise çağına geldiklerinde bu oran yüzde 17.8'e çıkıyor" MERSİN

- Nöroloji, Alogoloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Özge, migrenin Mersin’de özellikle ilkokul ve lise çağındaki çocuklardaki oranının yüksek olduğunu belirterek, "Mersin’de ilköğretim öğrencilerinin yüzde 10.4’ünün migren teşhisi konulmuş doktor raporu var. Lise çağına geldiklerinde bu oran yüzde 17.8’e çıkıyor" dedi.
Dünya Beyin Günü dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) işbirliğinde, migren hastalığına farkındalık oluşturmak için 'Migren En Yaygın Beyin Hastalığıdır' etkinliği düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Aynur Özge, Prof. Dr Şebnem Atıcı ve Prof. Dr. Fevziye Toros, migreni ortaya çıkaran faktörler, belirtileri, tetikleyici hususlar ve tedavisi konusunda katılımcılara bilgi verdi. Etkinliğe katılan Büyükşehir Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atilla ve Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu’nun da moderatörlük yaptığı konferansta, katılımcılara farkındalık oluşturmak amacıyla 'Dünya Beyin Günü' ibaresi taşıyan tişörtler dağıtıldı. "Mersin'deki ilköğretim öğrencilerinin yüzde 10.4'ünde migren teşhisi var" Atıcı ve Toros'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Aynur Özge, migrenin Mersin’de özellikle ilkokul ve lise çağındaki çocuklardaki oranlarının yüksek olduğunu vurgulayarak, "Mersin’de ilköğretim öğrencilerinin yüzde 10.4’ünün migren teşhisi konulmuş doktor raporu var. Lise çağına geldiklerinde bu oran yüzde 17.8’e çıkıyor. Migren hastalığı olanların ağrı kesicileri fazla tüketmemeleri bizim önerimizdir. Bir insanın ayda 3 taneden fazla ağrı kesici tüketmesi tıbben doğru değil. 10 tabletten fazla tüketiyorsa, biz buna ayrı bir baş ağrısı çeşidi var, bir nevi bağımlılık gibi düşünebileceğiniz bir teşhis koyuyorduk. Bilinçsiz ağrı kesici tüketim oranı dünyada yüzde 2, Türkiye’de yüzde 3, Mersin’de lise çağındaki çocuklarda ise yüzde 13" diye konuştu.

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