Mardin’de doktorlar şiddete beyaz balonla cevap verdi

-Doktorlar karanfil alma detayı

-Başhekim Alpay Tuncar açıklama

-Balonları gökyüzüne bırakılışı



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin'de 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle doktorlar şiddete karşı beyaz balon uçurdu. Mardin’de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir araya gelen sağlıkçılar, Mardin Devlet Hastanesi bahçesi önünde şiddete karşı beyaz balon uçurdu. Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Alpay Tuncar 14 Mart Tıp Bayramında doktorların hastanede yaşadığı şiddet olaylarına karşı dikkat çekmek adına beyaz balon etkinliği uyguladıklarını ifade ederek, “Mardin Devlet Hastanesinde 217 doktorumuz, yaklaşık bin 78 çalışanımız ile halkımıza hizmet vermekteyiz. Biz bugünlerde en sık sağlıkta şiddeti konuşuyoruz. Sağlıkta şiddete son demek için beyaz balonlarımızı gökyüzüne bırakıyoruz. Gökyüzüne uçurduğumuz balonlar ile bunun son bulmasını diliyoruz” dedi.

Etkinlik sonunda hastalara karanfil dağıtıldı.

