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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Mardin'de belediyeden öğrencilere sağlık taraması - MARDİN

Mardin'de belediyeden öğrencilere sağlık taraması - MARDİN

- Mardin 'de belediyeden öğrencilere sağlık taraması - Öğrencilerden detay - Okuldan detay - Sınıftan detay - Sağlık taraması ve beslenme ile ilgili bilgilendirme - Sağlık Daire Başkanlığı yetkilisinin açıklaması Mardin 'de belediyeden öğrencilere sağlık taraması - Mardin Belediye Başkan Vekili Yaman:"Kırsal mahallelerde yaklaşık 6 bin öğrenci sağlık taramasından geçirilecek. Öğrencilerin mutluluğu bizim mutluluğumuz"MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışma kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler sağlık taramasından geçirilecek. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların sağlıklı yetişmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Mazıdağı, Derik, Dargeçit, Kızıltepe, Artuklu ve Savur ilçelerinde, kırsal mahallelerde yaşamlarını sürdüren yaklaşık 6 bin öğrenciye sağlık taraması yapılacak.Ayrıca uzmanlar ve diyetisyenler tarafından, öğrencilere, beslenme ve hijyen eğitimi verilecek, kan gurubu kartları ve çeşitli hediyeler dağıtılacak.Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, sağlıklı bir nesil için çalıştıklarını belirtti.
Kentte kadın, genç, engelli ve öğrencilere öncelik veren bir belediye anlayışı ile çalışma yürüttüklerini ifade eden Yaman, şunları kaydetti:"Okullar açılırken binlerce öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttık. Yarıyıl tatiline giren öğrencilerimiz için, 'yazın havuz, kışın buz pisti' diyerek yaklaşık bir ay boyunca öğrencilerimize buz pisti hizmeti verdik. Sağlıklı bir nesil için tüm ilçelerimizde, ilkokul ve ortaokullarda okuyan öğrencilerimiz için harekete geçtik. Kırsal mahallelerde yaklaşık 6 bin öğrenci sağlık taramasından geçirilecek. Öğrencilerin mutluluğu bizim mutluluğumuz."Sağlık taramasına ilişkin projeye Derik ilçesinde başladıklarını dile getiren Yaman, ilçede yaklaşık 650 öğrenciye uzmanlar ve diyetisyenlerce sağlıklı beslenme ve hijyenle ilgili bilgi verildiğini aktardı.Yaman, sağlık taramasının ardından öğrencilere kan gurubu kartlarını verdiklerini, belediye olarak diş bakım seti ve çeşitli hediyeler dağıttıklarını sözlerine ekledi.

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