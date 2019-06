Manisalıların ağız ve diş sağlığı emin ellerde...Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi havadan görüntülendi

-MERKEZ DIŞ MEKAN DETAY

-İÇ MEKAN DETAY

-BAŞHEKİM BARIŞ KAYA AÇIKLAMA

-DİŞ TEDAVİSİ DETAY

-PROTEZ DİŞ YAPIMLARI DETAY

-HASTA TEDAVİ DETAY



( MANİSA -ÖZEL)- Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan verimlilik ve kalite denetimlerinde son 5 yıldır Manisa'nın en iyisi- Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Barış Kaya:- "Son 5 yılda bakanlığımız tarafından yapılan verimlilik denetimlerinde kurumumuz Manisa'da birincilik yerini koruyor"- "Aynı azimle ve insan üstü gayretle aynı hizmeti Manisalılara vermek için elimizden geleni yapacağız" MANİSA



- 2012 yılından beri vatandaşa kendi binasında ağız ve diş sağlığı hizmeti veren Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl yapılan verimlilik ve kalite denetimlerinde Manisa'daki birinciliğini 5 yıldır kesintisiz sürdürüyor. Her yıl başvuran hasta sayısının arttığı merkezde geçtiğimiz yıl 322 bin 734 hastaya poliklinik hizmeti verilirken binlerce kanal tedavisi, dolgu, hareketli ve sabit protezle, Manisalıların sağlıklı ağız ve dişlere kavuşması sağlandı. Sağlıkta dönüşüm kapsamında 2005 yılında farklı binalarda hizmet vermeye başlayan ve 2012 yılından beri kendi hizmet binasında Manisalılara en iyi sağlık hizmetini vermeye devam eden 65 ünit kapasiteli Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi son 5 yıldır Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi tarafından yapılan denetimlerde Manisa'daki tüm sağlık kuruluşları arasında en yüksek puanı alarak 5 yıldır zirvede yer alıyor. 65 ünit kapasiteli merkezde 45'i diş hekimi, 12'si uzman hekim olmak üzere toplam 233 personel görev yapıyor. 2018 yılında 322 bin 734 hastaya poliklinik hizmeti Merkezlerine her yıl başvuran hasta sayısının giderek artmasının Manisalıların güvenini kazanmalarına bağlayan Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekim Barış Kaya 2018 yılı ve 2019 yılının ilk 5 aylık dönemlerinde merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kaya, "2018 yılında toplam 322 bin 734 hastamıza poliklinik hizmeti verdik. bunların 26 bin 622'si acil hizmetinden faydalandı. Yaptığımız tedavi işlemlerinden 2018 yılı içerisinde 15 bin 267 adet kanal tedavisi işlemi gerçekleştirdik. 72 bin 271 tane dolgu, hareketli protez yani takma çıkarma protezi olarak 8 bin 372 tane hastamıza hareketli protez yaptık. Halk arasında porselen diş dediğimiz sabit protez de 42 bin 471 adet ile 2018 yılı içerisinde Manisa halkına hizmet verdik. İçinde bulunduğumuz 2019 yılı içerisinde geçtiğimiz yıla oranla hasta sayımızda günden güne artış olmakta. Bu bizi kurum olarak sevindirmekte ve Manisa halkının güvenini kazandığımızı gösteriyor. 2019 yılı ilk 5 aylık dönemde 143 bin 622 polikliniğe başvuru oldu. 30 bin 767 adet ilk 5 ayda dolgu yaptık. 3 bin 980 hareketli protez, 20 bin adet sabit protez yani porselen diş yaptık. 7 bin 733 tane dişe kanal tedavisi yaptık. Aynı zamanda kurum olarak evde bakım hizmeti de vermekteyiz. İlk 5 aylık dönemde 54 tane hastamıza evde bakım hizmeti verdik. Her türlü işlemlerini evlerine giderek ekiplerimizle birlikte gerçekleştirdik. Merkezefendi Devlet Hastanesi ile yaptığımız protokol gereği genel anestezi ile engelli hastalarımızın tedavilerini Merkezefendi Devlet Hastanesinin ameliyathanelerine bizim ekiplerimiz giderek 25 genel anestezi hastasına ilk 5 aylık dönemde hizmet verdik." dedi.

Son 5 yıldır Manisa'nın en iyisi 233 tane personelle Manisa halkına ağız diş sağlığı hizmetleri verdiklerini kaydeden Başhekim Kaya, "Özenli bir şekilde çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son 5 yılda bakanlığımız tarafından yapılan verimlilik denetimlerinde kurumumuz Manisa'da birincilik yerini koruyor. Bunu çalışma arkadaşlarımızla beraber sağlıyoruz. Burada 233 personelimize, hekiminden, hizmetlisine, yardımcı sağlık personelinden idari personeline çok teşekkür ediyoruz. Aynı azimle ve insan üstü gayretle aynı hizmeti Manisalılara vermek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah daha güncel daha modern ağız diş sağlığı hizmetleri için yeni ekipmanlarımızla, yeni imkanlarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Denetimler, Manisa'daki tüm sağlık kurumları, ağız diş sağlığı merkezleri ve hastaneler dahil olarak yapılıyor. Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi tarafından yılda bir kez yapılıyor. Bakanlık denetçileri kurumlarımıza gelerek incelemelerde bulunuyorlar. Yapılan incelemenin ardından kurumlara bir puan veriliyor. Bununla ilgili yapılan denetimlerde kurumumuz son 5 yıldır birincilikteki yerini korumakta ve tüm personelimizle birlikte bu yerimizi korumak için elimizden geleni yapmaktayız." diye konuştu.