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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Manisalı kahveciden korona virüsüne karşı önlem

Manisalı kahveciden korona virüsüne karşı önlem

Kahvecinin okey taşlarını yıkaması

Sirkeli Kahvehane 

-Kahvecinin müşterilere kolonya dağıtması
-Kahvehanenin temizlenmesinden detaylar
-Kahvehane işletmecisi Yaşar Koç ile röportaj
-Genel detaylar

( MANİSA )- Kahvehane'de kullanılan okey taşları her gün kroraklı ve sirkeli su ile yıkanıyor MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kahvehane işletmecisi korona virüsüne karşı aldığı önlem kapsamında her gün kahvehanede kullanılan okey taşlarını kloraklı ve sirkeli su ile yıkamaya başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı işletmeciler de önlemlerini almaya başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kahvehane işleten Yaşar Koç, virüse karşı aldığı önlemler kapsamında kahvehanede kullanılan okey taşlarını her gün kloraklı ve sirkeli suyla yıkıyor. Ayrıca işletmeci Koç, müşterilerine de belirli aralıklarla kolonya servisi de yapmaya başladı.
Virüse karşı tüm müşterilerin sağlığını korumayı amaçladığını söyleyen Yaşar Koç, "İş yerimde okey taşlarımızı haftada bir kez yıkayıp, steril ederken, korona virüsünün Türkiye’de görülmesinden sonra okey taşlarını her gün kloraklı ve sirkeli su ile yıkayarak, steril etmeye başladık. Lavaboları ve yerleri kloraklı ve sirkeli su ile temizliyorum, yerleri pas pas ediyorum. İş yerime gelen müşterilerime kolonya servisi yaparak, hepimiz,in sağlığını korumaya çalışıyoruz. Dünya çapında yaşanan salgın, ne yazık ki ülkemizde de görüldü.
Millet olarak, panik yapmadan, hepimiz üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Bu konuda devletimizin yaptığı mücadeleye bizlerinde katkıda bulunması, gerekir. Top yekun önlemleri almamız gerekir" dedi.

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