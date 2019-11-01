Manisa Şehir Hastanesinin ilk prematüre bebeği taburcu oldu İzle

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-Yoğun bakım servisi detay

-Dr. Sinem Akbay Röportaj

-Anne Zeynep Kayadelen Röportaj

-Baba Alim Kayadelen Röportaj

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( MANİSA -ÖZEL)- 29 haftalık bebek hayata tutuldu- Bir sene önce hasta kabulüne başlayan Manisa Şehir Hastanesinde 42 gün önce prematüre olarak dünyaya gelen Büşra bebek sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi MANİSA



- Bir sene önce hasta kabulüne başlayan Manisa Şehir Hastanesinde doğan ilk prematüre bebek taburcu edilerek sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi. Çocuklarının 1140 gram olarak dünyaya gelmesi sonucu bebeğin yaşayacağına dair hiç umudu olmadığını kaydeden Baba Alim Kayadelen hastane doktor ve çalışanlarına teşekkür etti. Gebeliğin 29. haftasında 1140 gram olarak dünyaya gelen Büşra Kayadelen isimli bebek 42 gün boyunca kaldığı Manisa Şehir Hastanesi 3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinden sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan Zeynep Kayadelen 4. çocuğuna hamileyken gebeliğin 29. Haftasında erken doğum başladı.

Salihli’den Manisa’ya sevk edilen Kayadelen 1140 gram ağırlığında prematüre olarak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Manisa Şehir Hastanesinde doğan ilk prematüre bebek 42 günlük yoğun bakım ünitesinde 2 kilogram ağırlığa ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Manisa Şehir Hastanesinde doğumu gerçekleşen ilk prematüre bebekle ilgili bilgi veren Manisa Şehir Hastanesi Yenidoğan Neonatoloji Hekimi Uzm. Dr. Sinem Akbay, “Hastamız gebeliğin 29. Haftasında 1140 gram olarak dünyaya geldi. Anne karnındaki transport önemli olduğu için 112 tarafından ilk önce anne sevki oldu. Daha sonrasında doğum hastanemizde gerçekleşti. 2 gün solunum cihazına bağlı olarak izledik. Doğum sonrasında 42. günde sağlıklı bir şekilde anne ve babaya teslim edeceğiz bebeğimizi. Bundan sonra da prematürenin getirmiş olduğu komplikasyonları açısından yakın takibe alacağız. Gelişen teknolojiyle birlikte çok düşük doğum ağırlıklı bebekler artık yaşama tutunmakta. Manisa Şehir Hastanesi 3. Basamak yani İleri Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinin açılmasıyla da artık hastanemizde yer olduğu sürece bu tür hastaları takip etmekteyiz. Bu şekilde transport esnasında oluşabilecek komplikasyonları hem önlemiş oluyoruz hem de aile konforunu sağlamaktayız. Birinci hedefimiz bu. Bebeğimiz Manisa Şehir Hastanesine kabul edilen ilk prematüre bebeğimiz ve sağlıklı bir şekilde ailemize teslim edilecek.” dedi.

Doğum öncesi yaşadığı korkularını hepsini geride bıraktı Salihli’de yaşayan ve 4. çocuğuna hamileyken erken doğumun başlamasıyla büyük bir tedirginlik ve korku yaşadığını kaydeden 32 yaşındaki anne Zeynep Kayadelen şunları söyledi: “Sağ olsun doktorlarımız doğumu gerçekleştirdi, kızımızı buraya aldılar. 42 gündür burada. Erken doğumdan dolayı büyük bir korku yaşadım. Hiç beklemediğimiz bir anda gelen doğumun tedirginliğini yaşadım. Çok şükür hepsini atlattık. Doktorumuza çok minnettarız. Hepsi ellerinden geleni fazlasıyla yaptı. Çok güzel ilgilendiler, bizle olsun, bebeğimizle olsun. Her durumda bilgilendirildik. Bebeğimiz taburcu olacak ve kucağımıza alacağız inşallah.” Çocuğunun yaşayacağına umudu yoktu 4. çocukları Büşra’nın erken dünyaya gelmesi sonucu bebeğin yaşayacağına dair hiç umudu olmadığını kaydeden baba Alim Kayadelen ise şunları söyledi: “Allah’a çok şükür ben de çok mutluyum. Bebek bu hale gelmez diyordum, yaşamaz diyordum. 6 buçuk aylık olarak doğdu. Allah’a çok şükür bugünlere geldi. Doktorlarımızdan tüm sağlık personelimizden Allah razı olsun. Kızımız bizim dördüncü çocuğumuz.”



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