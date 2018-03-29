Manisa'da velilerden kan bağışına yoğun ilgi Haberi

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( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Kula Tapduk Emre İlkokulu velileri yoğun ilgi gösterdi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle geçtiğimiz haftalarda, "Manisa sana kanım feda" adlı kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Kula'da düzenlenen kampanyada Kula Tapduk Emre İlkokulu velileri yoğun ilgi gösterdi. Okul Müdürü Hüseyin Mutlu kan bağışını yakından takip ederek, bağışta bulunan velilere teşekkür etti. Kan bağışı öncesinde broşürlerle bilgilendirmeler yaptıklarını söyleyen okul öğrencilerinden Dilara Adıgüzel, "Öğretmenimizle başlatmış olduğumuz okulumuzda bir proje düzenledik ve bu projede Türk Kızılayı ile ilgili kula sokaklarında yürüyüşler yaptık, broşürler dağıttık ve küçük küçük skeçler hazırladık. Şimdi okulumuza Kızılay'ın kan arabaları geldi. Ailelerimiz, velilerimiz kan veriyor" dedi.

Proje kapsamında kan bağışında bulunan öğrenci velisi Osman Canseven ise, "Çocukların bir proje kapsamında, Tapduk Emre İlkokulu 3. Sınıf da okuyan oğlum broşür dağıttılar. 3 gün önce bu projeyi söyledi.



Kendim itfaiyede çalışıyorum. Akşam nöbetçi olmama rağmen oğlum arayıp tekrar sabah görevimin olduğunu, kan bağışını ihmal etmememi istedi" diye konuştu.

Projede katılımın oldukça yüksek olduğunu söyleyen Tapduk Emre İlkokulu Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Zeliha Ceylan, "Manisa sana kanım feda projesinin sonuna geldik. Kula Tapduk Emre İlkokulu olarak yaptığımız yürüyüş, dağıttığımız broşürler karşılığında velilerimiz bugün okulumuza kan vermeye geldi. Türk Kızılayı ile işbirliği sonucunda Kula Tapduk Emre İlkokulu olarak bugün Türk Kızılayı araçları okulumuza gelmiştir ve okulumuzun bahçesinde kan veren gönüllü velilerimiz bulunmaktadır. Dağıttığımız broşürler sonucunda görüntüler çok iyi oldu. Broşürler sonucunda tespit ettiğimiz sayı 130 iken bugün baktık ki sabahtan katılım çok fazla. Biz bu katılımın 2 katına ulaşacağını düşünüyoruz. Katılımdan dolayı tüm velilerimize çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Türk Kızılayı Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Engin Yıldırım, "Burada gerçekten Kula İlçesinde çok güzel bir ilgiyle karşılandık. Sabah saatlerinden itibaren de velilerimiz ve öğretmenlerimiz kan bağışı için sıraya girdiler. Bu proje kapsamında tüm okul müdürlerine ve rehber öğretmenlerimize Bölge Müdürümüz Dr. Gökay Gök tarafından birer eğitim verildi.

Sonrasında da kan bağışı kazanım uzmanlarımız tarafından yine okullarımızda öğretmenlerimize ve öğrencilerimize tekrar eğitimler verildi.

Şuan bir hafta içerisinde başlamış olan bu proje de mutlulukla söyleyebiliriz ki tüm ilçelerimizde velilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafında müthiş bir katılım var. Öğrencilerimiz bu sahiplenmiş durumdalar. Bizim için en önemlisi bugün bu konuda bilince ulaşmış olan öğrencilerimizin 18 yaşını doldurduklarında birer düzenli kan bağışçısı olarak tekrar Türk Kızılayı ile birlikte çalışmalarını sağlamak. Bu açıdan bugün buraya gelen tüm velilere, öğretmenlere ve bizi destekleyen öğrencilerimize kızılay adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açıklamaların ardından son ders zili çalana kadar veliler, gönüllü olarak kan bağışında bulundu. (HY-AY-

