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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Manisa’da tek gözlü buzağı şaşırttı

Manisa’da tek gözlü buzağı şaşırttı

Buzağıdan görüntü

( MANİSA ) MANİSA

Burunsuz Irak 


- Manisa’nın Salihli ilçesinde tek gözlü, burnu ve çenesiz doğan buzağı, görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Edinilen bilgiye göre Salihli’nin Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde çiftçilikle uğraşan Nafiz Erdinç’e ait inek, doğum sancılarının ardından tek gözlü, burunsuz ve üst çenesi olmayan buzağı doğurdu. Buzağı birkaç saat içerisinde ölürken, tek gözlü buzağının dilinin ise normalden 3 kat kadar uzun olduğu gözlemlendi. Tek gözlü, burunsuz ve çenesiz buzağıyı gören vatandaşlar ömürlerinde ilk defa böyle bir şey görmenin şokunu ve şaşkınlığını yaşadıklarını ifade etti.

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