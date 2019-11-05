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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Lösemiyi yenen hastalara 'maske çıkarma partisi' düzenlendi - KASTAMONU

Lösemiyi yenen hastalara 'maske çıkarma partisi' düzenlendi - KASTAMONU

Lösemiyi yenen hastalara "maske çıkarma partisi" düzenlendi - KASTAMONU - LÖSEV Kastamonu Temsilcisi Şevket Yılmaz'ın pastayı getirmesi - Tedavisi tamamlanan hastalardan görüntü - Maskelerin çıkarılması - LÖSEV Kastamonu Temsilcisi Şevket Yılmaz'ın konuşması - Kanser tedavisi gören Ali Birol Çarklı'nın konuşması Kastamonu 'da lösemiyi yenen hastalara "maske çıkarma partisi" düzenlendi - LÖSEV Kastamonu Temsilcisi Şevket Yılmaz: - "3 arkadaşımız bu süreçten kurtuldu. Artık maskeyle dolaşma zamanı bitti"KASTAMONU - Kastamonu 'da, lösemi hastalığını yenen 3 hasta için "maske çıkarma partisi" düzenlendi.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kastamonu Temsilciliği tarafından bir restoranda düzenlenen programda, tedavisi tamamlanan 34 yaşındaki Ali Birol Çarklı, 14 yaşındaki Abbas Yıldırım ile 4 yaşındaki Bukre Çiçek Topçuoğlu, maskelerini çıkartarak pasta kesti.LÖSEV Kastamonu Temsilcisi Şevket Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, lösemili çocukların 3 yıl boyunca maske takarak kendilerini koruduklarını söyledi.

Lösemi tedavisi gören çocukların hastalık sürecinde karşılaştıkları zorluklara değinen Yılmaz, "Hastalıkla 3 sene savaşmak durumundalar. Bugün 3 arkadaşımız bu süreçten kurtuldu. Artık maskeyle dolaşma zamanı bitti. Maskesiz her yere girip çıkabilecekler." dedi.
Ali Birol Çarklı ise 2 yıldır kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "Kanseri LÖSEV sayesinde yendim. Bir yıl kemoterapi aldım. Artık iyiyim. Bugün maskeleri çıkardık, artık maskeden kurtulduk. Maskelerimizi taktığımızda herkes bize farklı gözle bakıyordu. Artık biz de herkesin içerisindeyiz." diye konuştu.

Hastalık Kanser Tedavisi Kabil Kemoterapi Lösemi Hastalığı 

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