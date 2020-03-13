Kuşadası Limanı’da corona virüs tedbirleri artırıldı



- Kuşadası Limanı’na Malta Bayraklı Celestyal Crystal gemisi ile 375 turist gelirken, corona virüs(COVİD-19) tedbirleri artırıldı. Termal kameralarla corona virüs kontrolünden geçen turistlerin bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryemana turuna çıkarken, tur programına katılmayan turistler ve mürettebat ise Kuşadası çarşılarında gezdi. Kruvaziyer turizmin başkenti olarak kabul edilen Kuşadası’nda kruvaziyer gemileri ve bu gemilerle seyahat eden turistlere yönelik corona virüs için alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Kuşadası Ege Port Limanı ve Aydın Büyük Şehir Belediyesi işbirliği ile Ege Port limanına yanaşan Malta Bayraklı Celestyal Crystal gemisi limana yanaşmadan önce önlemler artırıldı. Kuşadası limanı ortak kullanım alanları, turistlerin yoğun olarak kullanacağı alanlar, tur otobüsleri, olmak üzere Kuşadası liman bölgesi için dezenfekte çalışmaları yapıldı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tesis etmiş olduğu kontrol noktası ile Celestyal Crystal gemisi ile gelen tüm kruvaziyer yolcularını termal kamera gözetiminden geçirildi. Kuşadası Limanı’nı işleten Ege Port firamasının Genel Müdürü Aziz Güngör, küresel bir tehdit boyutuna erişen Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda Kuşadası Ege Port Limanı olarak gereken tüm önlemleri aldıklarını söyledi.



Güngör, “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tesis etmiş olduğu kontrol noktası ile gelen tüm kruvaziyer yolcularını termal kamera gözetiminden geçirmekte. Yolcu terminalimiz ise sahip olduğu karantina odası ve uygulamış olduğu özel dezenfeksiyon yöntemleri ile bu sürece destek olmakta. Bir yandan gemi ile gelen misafirlerimizi en işi şekilde ağırlarken bir yandan da kamu kurumlarımız ile birlikte her türlü sağlık önlemini almaktayız.” dedi.

(ZH-MB-



loading...