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( İZMİR ) "Kulak temizleme çubuklarını dikkatli kullanın"- Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ataman Güneri: “Temizleyici kulak çubukları kulak kanalı girişini temizlemek kaydıyla kullanılabilir. Ancak çubuğu delikten, kanala doğru çok fazla sokup kiri derine itelemeyin”- “Kiri temizleyeceğiz derken kanalı daha çok tıkarsınız” İZMİR



- Günlük ihtiyaç olarak görülen kulak temizlemesi sırasında dikkatli olmak gerektiğini belirten uzmanlar, kulağı hazır pamuklu kulak temizleme çubuğu gibi sert cisimlerle temizleme alışkanlığının, eğer dikkat edilmez ise kulak kanalı ve kulak zarının hasar görmesine neden olabileceğini belirtti.

Kulak kanalında oluşan salgının gereğinden fazla birikmesi ve kulak yolunu tıkaması rahatsızlık hissi verir. Özellikle su teması sonrası şişerek hacmi büyüyen kulak kiri uğultu, tıkanıklık, basınç hissi ve bir miktar işitme azlığı yapar. Kulak kanalında biriken kiri temizleme gayretinin kişide yeni bir takım şikayetlere yol açabileceğini belirten İzmir Özel Ege Sante Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ataman Güneri, temizleme yaparken salgının içeriye itilme riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. İşitme kaybı, uğultu, dolgunluk şikayetleri Kulak kanalında oluşan salgınının her kulakta olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Güneri, “Kulağın dış kulak dediğimiz bölümü kulak kepçesi ve kulak kanalından oluşur. Bu bölgeyi normal cilt dokusu kaplar. Kulak kanalı girişinde salgı üreten, kanala dışarıdan gelebilecek bir takım etkilere karşı koruyucu olan ve çepeçevre tüylü olan bölüm mevcuttur. Bu bölgede bulunan salgının kişiden kişiye salınım miktarı farklıdır. Kulak yolu cildinin döküntülü dermatolojik hastalıkları var ise kulak kiri oluşma riski ve sıklığı artar. Bu tür sorunlar kulak kanalını tıkadığı ve sesin kulak zarına ulaşmasını engellediği oranda dolgunluk, işitme kaybı, tıkanıklık hissi ve uğultu gibi şikayetlere yol açabilir. Kulak yoluna temizleme ya da kaşıma amacıyla sokulacak maddeler kulak kanalı ve nadiren kulak zarında hasar oluşturabileceği gibi, kanal içerisine mantar ve bakteri taşıyarak kaşıntılı ve ağrılı hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle kulak kanalı temizleme işleminin ilgili hekim tarafından usulüne uygun olarak yapılması doğrudur” diye konuştu.

“Kiri daha çok içeriye itelemeyin” Kulak temizleme çubuklarının sadece kulağın girişini temizleme kaydıyla dikkatli kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ataman Güneri, “Temizleyici kulak çubukları kulak kanalı girişini temizlemek kaydıyla kullanılabilir. Ama delikten, çubuğu kanaldan içeri çok fazla sokmamakta yarar var. Yeri gelmişken genellikle banyo, deniz, havuz sonrası sözü edilen ‘’kulağıma su kaçtı’’ efsanesinin tıbbi açıklamasını yapmakta yarar var; Kulak kanalı dibinde kulak zarı ile sınırlı çıkmaz bir yoldur. Zarı normal, kanal cildinde dermatolojik hastalığı olmayan kişilerde kanala su girmesinin sakıncası yoktur. Kulak kanalında kir tıkacının varlığı su tutma özelliği nedeniyle banyo sonrası tıkanıklık hissinde artışa neden olur. Kanalın temizlenmesi halinde sorun düzeltilir” ifadelerini kullandı. (MD-

