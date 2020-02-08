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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Konya'da 'Orta Anadolu Enfeksiyon Günleri' toplantısı düzenlendi Video

Konya'da 'Orta Anadolu Enfeksiyon Günleri' toplantısı düzenlendi Video

Programdan detay

Hastalık Laboratuvar Toplantı Bulaşıcı Hastalık Özel Hastaneler 

-Katılımcılar
-Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan’ın konuşması
-Detay

( KONYA ) Konya'da "Orta Anadolu Enfeksiyon Günleri" toplantısı düzenlendi KONYA

- Konya'da 'Orta Anadolu Enfeksiyon Günleri’ bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Medicana Konya Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, enfeksiyon hastalıklarında mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarlarının yeri ve önemi üzerine duruldu. Son teknoloji tanıda kullanılan tıbbi testlerin tanıtıldığı enfeksiyon günleri programında, özellikle son dönemde toplumda salgınlar yapan grip ve korona virüs gibi bulaşıcı hastalıkların erken ve hızlı tanısında neler yapılabileceği hakkında hekimler bilgilendirildi. Ayrıca toplumda sıkça rastlanan idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları gibi mikrobik hastalıkların tanısı ve takibinde yeni kullanıma giren panel testler hakkında bilgi verildi.
Toplantıda konuşan Medicana Konya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, "Toplantımız aslında birçok güncel konunun üzerine güzel ve verimli bir toplantı olacak. Çünkü enfeksiyon hastalıkları branşında kullandığımız önemli laboratuvar tekniklerimiz var. Laboratuvar ve enfeksiyon hastalıkları iç içe. Günlük pratiklerimizde de mutlaka laboratuvarla eş güdümlü olarak devam ediyoruz. Pek çok hastanemizin kendine ait mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarı var. Değerli uzman hekim arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bugünkü toplantımızda da biz diğer enfeksiyon hastalıkları dışında laboratuvar branşından kıymetli hocalarımızla beraber enfeksiyon hastalıklarında laboratuvar tanının yeri konusunda sunumlarımız olacak" ifadelerini kullandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları öğretim üyelerinin konuşmacı olarak katıldığı programa, Konya genelinde devlet ve özel hastaneler ile üniversite hastanelerinin enfeksiyon hastalıkları öğretim üyeleri ve uzman hekimleri de katıldı.

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