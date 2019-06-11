Kök hücre tedavisi 15 yıllık çocuk özlemi sona erdi Haberi

-Prof. Dr. Hakan Çoksüer röportaj

-Suzan Baran röportaj

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( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da 16 yıllık evli olan Suzan Baran, evliliğinin ilk yılında kız çocuğu dünya getirdi. Baran'ın ikinci çocuk özlemi, 15 yıl sonra gerçekleştirdiği kök hücre tedavisi ile sona erdi. Birçok tüp bebek merkezine başvuran fakat başarısız tedavilerle umudunu yitiren 38 yaşındaki Suzan Baran, arkadaş tavsiyesiyle Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Kök hücre tedavisi uygulanan Baran'ın 15 yıllık çocuk özlemi sona erdi. Suzan Baran’ı klinikte değerlendirdiklerinde yumurta tembelliğinin ve hormonal düzeylerinin yüksek olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, kısa sürede kök hücre ve akupunktur aşısı ile 15 yıllık hasreti sona erdirdiklerini söyledi.



Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Suzan Baran 16 yıllık evli, hasta bize geldiğinde yumurta tembelliği şikayetiyle bize geldi. Hasta başka tüp bebek merkezlerinde denemesi olmuş ve yumurta rezervi zayıf olduğu için birçok başarısızlığı mevcuttu. Tabi hastayı biz değerlendirdiğimizde hormonal düzeylerin yüksek olduğunu, psikolojik yükünün çok fazla olduğunu ve yumurta tembelliğinin çok ileri derecede olduğunu sapladık. Biz bu hastamıza kök hücre tedavisi uygulamayı önerdik. Yani yumurtalara kök hücre enjeksiyonu yaparak tüp bebek uygulaması yapmayı önerdik. Tabi tüp bebek esnasında bu hastamıza akupunktur da yaptık. Hem stresini azaltmak için hem yumurta kalitesini artırmak için hem de rahim duvarını kalınlaştırmak için akupunktur uygulamasını yaptık. Daha sonra yumurta eldesi yaptık, hastamızdan toplamda 2 tane yumurta elde ettik. 2 yumurtanın arasında en iyi embriyo transferimizi yaptık ve hastamızda şuanda gebelik mevcut. Sağlık ve kalp atışını da duyduk, şuanda hastamız gayet mutlu. Hasta bize geldiğinde tamamen umutsuzdu, hiç olmayacak gibi bir haldeydi. Hasta gebelik kesesini gördükten sonra gözlerine inanamadı, kalp atışını duyunca inandı" dedi.

"15 yıllık özlem 1 ay da çözüldü" Birçok ilde başarısız tüp bebek denemesi olan Suzan Baran, ikinci bir çocuk sahibi olmak için tüp bebek merkezine başvurduğunu, daha önce gittiği tüp bebek merkezlerinde başarısız denemeleri olduğunu dile getirdi. Baran, "Önce Alla'ha daha sonra Hakan hocaya teşekkür ederim, onun sayesinde 5 aylık 2’inci çocuğuma hamileyim. Kök hücre tedavisiyle 1 ay sürmedi. Hakan hoca iyi hoca, rahatlıkla her şeyi sorabiliyordum, yanında çalışanlarına kadar hepsinden memnundum. İlk başlarda çok zordu, şuanda yeni rahatlamaya başladım 4 buçuk ayım bitince Hakan hocanın yanına bebeğimle geleceğim. Ailemle hiçbir sıkıntım yoktu, eşimde 1 kızım var diye pek sıkıntı yaratmıyordu bende kızım için çabaladım. Yani veren Allah’tır rabbim kısmet ederse herkese nasip olur herkes şansını denesin” diye konuştu.



