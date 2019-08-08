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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Koca: '(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya tabi' - ANKARA İzle

Koca: '(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya tabi' - ANKARA İzle

Koca: "(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya tabi" - ANKARA - AA Editör Masası'ndan detay - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı. (3)Koca: "(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya tabi, hiçbir şekilde istediği gibi birşey yapamaz."

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