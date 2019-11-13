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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Klinik Psikolog Büşra Betül Başar: “Bireyin kendisini keşfetmesini sağlıyoruz”

Klinik Psikolog Büşra Betül Başar: “Bireyin kendisini keşfetmesini sağlıyoruz”

Klinik Psikolog Büşra Betül Başar'ın açıklamaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL


- Klinik Psikolog Büşra Betül Başar, özellikle ilkokuldan başlayarak lise çağındaki çocuklara yönelik geliştirdiği projeyi anlattı. Başar, “Bireyin kendisini keşfetmesini sağlıyoruz” dedi.
Klinik Psikolog Büşra Betül Başar, çocuklara yönelik geliştirdiği projenin detaylarını anlattı. İlkokuldan başlayarak lise çağındaki çocuklara kadar her yaş grubu için farklı metotlar izleyerek çalışma yaptıklarını söyleyen Başar, “Burada önemli olan bireyin kendisini keşfetmesidir. Biz bu nedenle ‘keşfedilmeyi bekleyenler’ yerine, ‘keşfetmeyi bekleyenler’ tabirini kullanıyoruz. Her bireyin başarılı olduğu bir konu vardır. Özellikle toplumumuzda, ders notları kötü olan kişilerin başarısız olduğu kavramı ortaya çıkar. Biz bu noktada, başarının yalnızca ders notlarından ibaret olmadığını çocuklara anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda çocukların aileleriyle de seanslar düzenliyoruz çünkü aile burada çok önemli bir faktör. Yaptığımız çalışmalar sonrasında çocukların müzik, spor gibi birçok konuda kendisini keşfettiğini görüyoruz ve onları yönlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.
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