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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
KKTC'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek - LEFKOŞA

KKTC'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek - LEFKOŞA

- KKTC başbakanlık binasından görüntüler - Alkışla destek veren vatandaşların görüntüleriLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.Kıbrıslı Türkler başkent Lefkoşa ve diğer bölgelerde saat 20.00'de koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tuttu, evlerinin ışıklarını 1 dakika boyunca yakıp söndürerek sağlık çalışanlarına moral verdi.KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve bakanlar da sağlık çalışanlarına alkışla destekte bulundu.

Başbakan Koronavirüs Bakanlık Sağlık Çalışanları Başbakanlık 

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