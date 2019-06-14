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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
KKKA bir can daha aldı Haberi

KKKA bir can daha aldı Haberi

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Trol Yüksek Ateş 

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( SİVAS )- Sivas’ta KKKA şüphesi ile tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti SİVAS

- Sivas’ta KKKA şüphesi ile tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti. Sivas’ın Hafik ilçesi Karlı köyünde yaşayan Ali Kavak(42) bir süre önce yüksek ateş şikayeti ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvurdu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile kontrol altına alınan Kavak’a yapılan tetkiklerde KKKA tanısı konulan hasta yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken bugün hayatını kaybetti. Kavak’a virüsün damlacık olarak tabir edilen solumun yolu ile bulaştığı düşünülüyor. (OE-GF-
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