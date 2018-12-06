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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Kış aylarında cilt bakıma dikkat Haberi

- Kış aylarında cilt bakıma dikkat Haberi

Güzellik ve Profesyonel Makyaj Uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın cilt bakımı yaparken

Cilt Bakımı Hava Kirliliği Güneş Kremi Sigara Oksijen 

-clt temizleme işleminden
-cilte vakum uygulamasından
-Güzellik ve Profesyonel Makyaj Uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın konuşması
-cilt bakımına gelen Özkan Narin konuşması
-genel ve detay görüntüler
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-görüntü kodu kış_aylarında_ciltte_uyulması_gereken_kurallar kodu ile Diyarbakır ftpde

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Uzmanlar, kış aylarında cilt bakımı konusunda uyarılarda bulundu. Diyarbakır’da Güzellik ve Profesyonel Makyaj Uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, kış aylarında cilt bakımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, uyarılarda bulundu. Özaydın, çevresel faktörler, hava kirliliği, sigara gibi etkenlerin cilt gözeneklerini tıkadığını ve siyah noktalar oluşturduğunu ifade ederek, cildin oksijen alımının azaldığına dikkat çekti. Aylık rutin temizlik yapılarak, cildin ölü derilerden kurtarılması gerektiğini dile getiren Özaydın, “Kış aylarında en önemli kurallardan biri güneş kremi. Bunu özellikle kış aylarında çok daha fazla öneriyoruz. Çünkü kış aylarında çevresel faktörler, hava kirliliği, mevsim geçişleri ve soğuk hava ciltlerimiz de bir katman oluşturur. Güneş kremi kuru havanın cildimizi sert bir şekilde darbelemesinden koruyor. Kesinlikle kışın dahi güneş kremi öneriyoruz” dedi.
Nemlendiricilerin de çok önemli olduğunu anlatan Özaydın, “Duş aldıktan sonra mümkün mertebede kurumadan önce doğal yağlarla cildimizi beslemeliyiz. Cildimizi dıştan doğal yağlar ile nemlendirirken içten de su tüketmeye ağırlık vererek cildin kurumasına, pul pul dökülmesine ve kaşınmasına engel olacağız. Kış aylarında özellikle cilt bakımında yaptığımız uygulamalar soyma, leke tedavileri kimyasal peeling, akne sıkarak ve gözenek tedavileridir” diye konuştu.
Makyaj uyarısı Makyajla ilgili de uyarılarda bulunan Özaydın, makyaj yapanların baz altı prime kullanmasını kesinlikle önerdiğini vurgulayarak, her ay düzenli olarak uzmanlar tarafından cilt temizliği yapılması gerektiğini söyledi.

Özaydın, “Makyaj yapanların yeteri oranda nemlendirici kullanmadıkları için direk fondöteni cilde uyguladıkları zaman prime, nemlendirici ya da güneş koruyucu kullanmadıkları için fondötenin ciltte kabuk kabuk durduğunu ya da pütür pütür olduğunun duyuyorum. Sebebiyse cildin doyduğu için, cilt çok yorulduğundan dolayı temizleme bakımlarını kesinlikle ayda bir öneriyorum. En sağlıklı cildin bile mutlaka profesyonel derinlemesine bir temizleme bakımına ihtiyacı vardır” ifadelerinde bulundu. (MB-MP-Y)
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