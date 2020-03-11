Kırıkkale’de ‘koronavirüs’ önlemleri arttırıldı

-Okulda ilaçlama çalışmaları

-Öğrencilerden detaylar

-Camide ilaçlama çalışmaları

-Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, röp.

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( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk korona virüs vakasını açıklamasının ardından Kırıkkale’de insanların ortak kullanım alanları olan okul ve ibadethanelerde dezenfekte çalışmaları yapıldı. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran ‘Koronavirüs’ salgınına karşı Kırıkkale genelinde ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler, parklar, otobüs terminali ve duraklarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Başta kent merkezi olmak üzere ilçelerde de ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. Yahşihan Belediyesi de ilçe merkezindeki okul ve ibadethane gibi insanların ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdürdü. Kırıkkale’de de, şu ana kadar ‘Koronavirüs’ hastalığına yakalanan kişinin olmadığı öğrenildi. İlaçlama çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Bugün sabah Valimiz, Kaymakamımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda ilk okullarımız, ortaokullarımız, liselerimiz, camilerimiz, alışveriş merkezleri, duraklarımız, halkımızın bire bir temas ettiği alanlarda ilaçlama yapıldı” dedi.

"Hijyene önem versinler” İlerleyen günlerde de vatandaşlara bilgilendirici broşürlerin dağıtılacağını da ifade eden Türkyılmaz, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki okullara ‘Koronavirüs’ ile ilgili gerekli bilgi ve broşürleri hazırlatıyoruz. Korunma yönleri, hijyenle, evdeki bakım ve temizliklerle ilgili yeterli bilgiler de vereceğiz. Özellikle sokakta oynayan genç kardeşlerimden ricam şu; evlere girdiklerinde bol su ile ellerini yıkayıp hijyene önem versinler” şeklinde konuştu.

(KA-



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