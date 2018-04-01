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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Kilolarından kurtulup modelliğe atıldı - İZMİR

Kilolarından kurtulup modelliğe atıldı - İZMİR

- Özgür Özkök'ün zayıflamadan önceki fotoğrafları - Özgür Özkök'ün parka gelerek spor yapması - Eşi ve kızıyla birlikte yürümesi - Özgür Özkök ile röportaj - Kilolarından kurtulup modelliğe atıldı - İzmir 'de, aşırı kilosu nedeniyle kıyafet bulmakta zorluk çeken Özgür Özkök, 86 kilo vererek eskiden hayal dahi edemediği kıyafetlerle tanıtım kataloğu için modellik yaptı - 165 kilodan 79 kiloya düşen Özkök: - "Kilo verdikten sonra daha görseli ön planda işlerde yer aldım, özellikle sahne sunumlarında, konserlerde, festivallerde daha sık yer almaya başladım. Bunun yanı sıra birkaç firma ile kıyafet çekimi için anlaştık"İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - İzmir 'de 165 kiloya kadar çıkması sonrası baş gösteren sağlık sorunları nedeniyle kilolarına savaş açan radyo programcısı Özgür Özkök, 86 kilo vererek hem sağlığına kavuştu hem de giymeyi hayal ettiği kıyafetlerin tanıtımı için modellik yapmaya başladı.
Kentteki bir radyoda program ve çeşitli etkinliklerde sahne sunumu yapan 38 yaşındaki Özkök, aşırı tükettiği hazır yiyecekler ve hareketsiz yaşam nedeniyle 165 kiloya kadar çıktı. Kiloları nedeniyle çeşitli sağlık sorunları yaşayan Özkök, zayıflamak için çareler aramaya başladı.
Diyetisyene giden Özkök, yürüyüşe ve kondisyon aletlerinde spor yapmaya başladı.
Özkök, kararlı bir şekilde sürdürdüğü zayıflama programı sayesinde 1 yıl sonra istediğini elde etti.Özkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise yıllarında uğraştığı sporu bırakmasının ardından dengesiz beslenmeyle aşırı kilo aldığını, sağlığının bozulması üzerine gittiği bir doktorun muayenehanesindeki tartıda 165 kilogramı gördüğünü anlattı.Bu noktadan sonra hayatının değiştiğini belirten Özkök, diyete ve spora başladığını, mide küçültme operasyonu geçirdiğini ifade etti.
Özkök, 1 yıl içerisinde 86 kilo vererek 79 kiloya indiğini belirtti.
Fazla kilolarından kurtulduktan sonra iş hayatında güzel gelişmeler olduğunu söyleyen Özkök, şöyle konuştu:"Radyoda sadece ses olarak varsınız, görüntü olarak yoksunuz. Ama sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte artık biraz daha ekranda göz önünde olmaya çalışıyorsunuz. Görsellik ön planda olduğu için kilolarla bunu başaramıyordum açıkçası ve ben artık kilolarla savaşmaya karar verdim. Kilo verdikten sonra daha görseli ön planda işlerde yer aldım. Özellikle sahne sunumlarında, konserlerde, festivallerde daha sık yer almaya başladım. Bunun yanı sıra birkaç firma ile kıyafet çekimi için anlaştık. Kataloglarda yer almaya başladım. Eskiden bir butiğe girdiğimde kendime kıyafet bulamazdım. Mağazalardan moralim bozuk şekilde çıkardım. Şimdi aynı ürünlerin en küçük bedenleri üzerimde, onların reklam çekimlerini yapıyorum."Geçmiş dönemden kalan bütün kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttığını, o bedene sahip kişileri bulmakta bile zorluk çektiğini aktaran Özkök, hatıra olarak sadece bir eşofmanını sakladığını söyledi.

Özgür Özkök'ün 7 yaşındaki kızı Ayşe Özkök de babasının kilo vermesinden çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Babam şimdi zayıfladı hiç kimse onu tanıyamıyor. Ben de babamın zayıf halini seviyorum. Babamla parka gittiğimizde istediğimiz gibi koşabiliyoruz ve çok eğlenebiliyoruz artık." dedi.

Sosyal Medya Muhabir Radyo Programcısı Dengesiz Beslenme Festival 

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