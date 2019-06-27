Kıbrıs’ta kalça kemiği kırılan genç kız, uçak ambulansla Gaziantep’e getirildi



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kalça kemiği kırılan 22 yaşındaki Nisa Karaçoroğlu, Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla tedavi edilmek üzere Gaziantep’e getirildi.

KKTC’de oturduğu evin balkonundan düşerek kalça kemiği kırılan Nisa Karaçoroğlu, KKTC’de tedavi imkanları bulamadı. Sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanlığına ulaşan Nisa Karaçoroğlu, tedavi edilmek için Türkiye’ye dönmek istedi. Üniversite öğrencisi Karaçoroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. KKTC’de kaldığı yerden alınan genç kız, Bakanlığa ait uçak ambulansla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de girişimleriyle Gaziantep’e getirildi.

Gaziantep Havalimanı’nda ambulansa taşınan Karaçoroğlu, tedavi edilmek üzere 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü. Genç kızın üvey babası Osman Güneş, kızının Gaziantep'e getirilmesine katkı sağlayan KKTC ve Türkiye'deki yetkililere teşekkür etti. (

