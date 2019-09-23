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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok - Bahçeli'nin sağlık durumu - ANKARA Haberi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok - Bahçeli'nin sağlık durumu - ANKARA Haberi

- Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hastane çıkışında açıklamasıMHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumu - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Sayın başhekimden aldığımız bilgiye göre sağlık durumu iyi"ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Altınok, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.Bahçeli'nin sağlık duruma ilişkin detaylı bilginin parti yetkilileri tarafından verileceğini ifade eden Altınok, kendisiyle yüz yüze görüşmediğini belirtti.
Altınok, "Sayın başhekimden aldığımız bilgiye göre sağlık durumu iyi." dedi.
Turgut Altınok, Bahçeli'nin hastaneden çıkmak istediğini hastane yetkililerine ilettiğini kaydetti.

Hastane Yüz Yüze Basın Mensupları 

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