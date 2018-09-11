Kazada burnu kopan Rus gence kulağından alınan doku ile burun yapıldı

-Doktorların hastayla ilgilenmesinden görüntü

-Konstantin Nosov ve burnundan görüntüler

-Seçkin Aydın Savaş konuşması

-Konstantin Nosov konuşması

-fotoğraflar



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde, bindiği bisiklette dengesini kaybederek kayalık zemine düşmesi sonucu burnunun sağ tarafı kopan 27 yaşındaki Rus genç, 2 saat süren ameliyatla kulağından alınan kıkırdak dokudan burun yapılarak tedavi edildi. Olay, geçen cuma günü Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Tatil için Alanya’ya gelen Konstantin Nosov (27), sokakta bisiklete binerken dengesini kaybederek kayalık zemine düştü. Sert zemine kafasını çarpması sonucu burnunun büyük bir bölümü kopan Nosov, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Rus turist daha sonra Plastik, Rekonstrüjtif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Aydın Savaş tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatta Nosov’un sağ kulağından alınan kıkırdak doku burnunun kopan kısmına nakledildi. “Hastamız mutlu iyi bir operasyon geçirdik” Dr. Seçkin Aydın Savaş operasyona ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiğini ve hastanın çok mutlu olduğunu dile getirdi. Savaş, "Hasta bisikletten düşme sonucunda kayaya çarparak burnunun sağ tarafındaki kıkırdak ve cilt dokusunu kaybetmişti. Hastayı acile operasyona aldık. Kulağından aldığımız cilt ve dokuyu burnuna naklettik. 2 saat süren bir operasyonumuz oldu. Dokunun durumu şuan gayet iyi ve halen takiplerimiz devam ediyor. Hastamızı eski görüntüsüne yakın bir görüntüye ulaştırdık. Burun deliklerinden birisi tamamen yok olmuştu. Aynı zamanda burun kanadı değimiz bölge yoktu. Hem burun kanadını oluşturduk hem de eksik olan kıkırdak bölgeyi onardık. Böylelikle burnun çökmesini engellemiş olduk. Hastamız mutlu iyi bir operasyon geçirdik. Takiplerimiz de de bir sıkıntımız yok çok şükür” dedi.

“Başarılı bir ameliyatla sağlığıma kavuştum” Başından geçen olayı anlatan Nosov ise başarılı bir operasyon geçirerek sağlığına kavuştuğu için hastaneye ve personellere teşekkür ederek, ”Alanya'ya tatil için geldim bisikletimle gezmeye çıktım geçirdiğim trafik kazasıyla beni buraya getirdiler. Burnumu kayalıklara çarparak burnumda büyük hasar oluşmuştu. Başarılı bir ameliyatla sağlığıma kavuştum. Doktoruma ve hastaneye teşekkür ederim” diye konuştu.



