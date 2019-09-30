Karın ağrısıyla gitti, safra kesesinden bin 50 taş çıktı

-sarfa kesesinden çıkan taşlar

-doktor açıklamaları

-doktorun odası ve doktordan detaylar



( ŞANLIURFA )- Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede safra kesesinden bin 50 taş çıkartıldı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının safra kesesinden bin 50 taş çıktı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yaşayan 23 yaşındaki bir kadın hasta karın ağrısı şikayetiyle Balıklıgöl Devlet Hastanesine gitti. Doktorların muayene ettiği genç kadının safra kesesinde taş olduğu belirlendi. Ağrıları devam eden kadın, Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Metin Yalçın tarafından ameliyata alındı. Ameliyatta kadının safra kesesinden tam bin 50 taş çıkartıldı. Başarılı bir ameliyat geçiren kadın hasta, servise alındı. Ameliyat ve hasta ile ilgili bilgi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Metin Yalçın, başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ve hastanın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.



(Şİ-SD-

