Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karın ağrısıyla gitti, safra kesesinden bin 50 taş çıktı

Karın ağrısıyla gitti, safra kesesinden bin 50 taş çıktı

hastanenin drone görüntüleri

Safra Kesesi Karın Ağrısı Genç Kadın Ameliyat Kadın Hasta 

-sarfa kesesinden çıkan taşlar
-doktor açıklamaları
-doktorun odası ve doktordan detaylar

( ŞANLIURFA )- Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede safra kesesinden bin 50 taş çıkartıldı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının safra kesesinden bin 50 taş çıktı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yaşayan 23 yaşındaki bir kadın hasta karın ağrısı şikayetiyle Balıklıgöl Devlet Hastanesine gitti. Doktorların muayene ettiği genç kadının safra kesesinde taş olduğu belirlendi. Ağrıları devam eden kadın, Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Metin Yalçın tarafından ameliyata alındı. Ameliyatta kadının safra kesesinden tam bin 50 taş çıkartıldı. Başarılı bir ameliyat geçiren kadın hasta, servise alındı. Ameliyat ve hasta ile ilgili bilgi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Metin Yalçın, başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ve hastanın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

(Şİ-SD-
İlgili Foto Galeriler
Karın ağrısı için gitti sakat kaldı!Karın ağrısı için gitti sakat kaldı!
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı