Karantinaya uymayarak evden çıkan gurbetçi çifte 6 bin 300 TL'lik ceza

-Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden görüntüler

-Devriye gezen polis ekipleri, polis ekiplerinin göl kıyısında vatandaşları kontrolleri detay

-İlçe merkezinden sakinleşen yollardan görüntüler



( KONYA )- Gurbetçi çift Türkiye'de karantina kurallarına uymamaktan ceza uygulanan ilk kişiler oldu KONYA



- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, karantina kurallarına uymayıp kaldıkları evden dışarıya çıktığı öne sürülen gurbetçi çifte toplamda 6 bin 300 lira ceza uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'de bir süre önce Almanya'dan gelen N.Ö. ve R.Ö.'nün karantina kurallarına uymayıp dışarıya çıktığı ihbarı üzerine Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Almanya'dan Türkiye'ye geldikten sonra kendilerine havalimanında verilen eğitime rağmen polis ekipleri, çarşıda dolaşan gurbetçi çift N.Ö. ve R.Ö. hakkında işlem başlattı. Hüyük ilçesinden Beyşehir'e geldiği öğrenilen gurbetçi çift tekrar kaldıkları evlerinde gözetim altında tutulmaya başlanırken, hakkında tutanak tanzim edilen çifte Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle Beyşehir Kaymakamlığı tarafından kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 6 bin 300 liralık para cezası kesildi. Gurbetçi çifte, tekrarı halinde ise aynı cezanın kesileceği ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nun 195.maddesinden suç duyurusunda bulunulacağı uyarısı da yapıldı. Öte yandan, yurt dışından gelen her vatandaşa eğitim veriliyor, evde karantinayı kabul edenler ise taahhütname imzalıyor. Bu taahhütname içerisinde evden kesinlikle çıkmayacağı, misafir kabul etmeyeceği ve hijyen kurallarına uyacağı bulunuyor. ile hekimleri tarafından her gün kontrol edilen, telefonla her gün hastalık takibi yapılan taahhüt imzalayan vatandaşları, kolluk kuvvetleri de oturdukları evlerde olup olmadıklarını ve misafir kabul edip etmediklerini sürekli kontrol edip denetliyor. (ARÖ-AH-



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