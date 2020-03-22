Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Karantinaya uymayarak evden çıkan gurbetçi çifte 6 bin 300 TL'lik ceza

Karantinaya uymayarak evden çıkan gurbetçi çifte 6 bin 300 TL'lik ceza

Beyşehir Kaymakamlığı (hükümet binası) dış cephesinden görüntüler

Para Cezası Yurt Dışı Suç Duyurusu Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden görüntüler
-Devriye gezen polis ekipleri, polis ekiplerinin göl kıyısında vatandaşları kontrolleri detay
-İlçe merkezinden sakinleşen yollardan görüntüler

( KONYA )- Gurbetçi çift Türkiye'de karantina kurallarına uymamaktan ceza uygulanan ilk kişiler oldu KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, karantina kurallarına uymayıp kaldıkları evden dışarıya çıktığı öne sürülen gurbetçi çifte toplamda 6 bin 300 lira ceza uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'de bir süre önce Almanya'dan gelen N.Ö. ve R.Ö.'nün karantina kurallarına uymayıp dışarıya çıktığı ihbarı üzerine Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Almanya'dan Türkiye'ye geldikten sonra kendilerine havalimanında verilen eğitime rağmen polis ekipleri, çarşıda dolaşan gurbetçi çift N.Ö. ve R.Ö. hakkında işlem başlattı. Hüyük ilçesinden Beyşehir'e geldiği öğrenilen gurbetçi çift tekrar kaldıkları evlerinde gözetim altında tutulmaya başlanırken, hakkında tutanak tanzim edilen çifte Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle Beyşehir Kaymakamlığı tarafından kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 6 bin 300 liralık para cezası kesildi. Gurbetçi çifte, tekrarı halinde ise aynı cezanın kesileceği ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nun 195.maddesinden suç duyurusunda bulunulacağı uyarısı da yapıldı. Öte yandan, yurt dışından gelen her vatandaşa eğitim veriliyor, evde karantinayı kabul edenler ise taahhütname imzalıyor. Bu taahhütname içerisinde evden kesinlikle çıkmayacağı, misafir kabul etmeyeceği ve hijyen kurallarına uyacağı bulunuyor. ile hekimleri tarafından her gün kontrol edilen, telefonla her gün hastalık takibi yapılan taahhüt imzalayan vatandaşları, kolluk kuvvetleri de oturdukları evlerde olup olmadıklarını ve misafir kabul edip etmediklerini sürekli kontrol edip denetliyor. (ARÖ-AH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı