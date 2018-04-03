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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin'e gitti Haberi

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin'e gitti Haberi

Araçların hareket edişi

Şehit Hastane Gesi Şili Sağlıkçı 

-Sağlık müdürü ve mesai arkadaşlarının umke ekiplerini yolcu etmesi
-Müdürün açıklamaları
-Kocasını yolcu eden sağlıkçı ve eşiyle röportaj

( AMASYA ) AMASYA

- Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 il Amasya, Samsun, Sinop ve Ordu'dan toplam 28 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri Afrin'e gitti. Karayolu ile giden 20 kişilik ekibi Amasya Sağlık Müdürü Öner Nergiz, sağlık yöneticileri ve mesai arkadaşları uğurladı. İlk etapta Kilis’te konuşlanacak ekiplerin 20 gün boyunca görev yapacağını belirten Sağlık Müdürü Nergiz, “TSK'nin teröre karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla bakanlığımız 4 timimizi sahra hastanelerine görevlendirdi. Sağlık ekibimiz orada 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak Mehmetçiklerimize destek olacak” dedi.
Türk bayrağı verdiği mesai arkadaşlarına Amasya çöreği de ikram eden Nergiz, Afrin'de şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar'ı da unutmayacaklarını vurgulayarak ailesinin acısını paylaştıklarını söyledi.

Aynı mesleği yaptığı eşini yolcu eden Nurhan Akdemir, “Eşimle beraber gidip orada görev yapmak istedim. Ama ikinci mesleğimiz annelik olunca burada kaldım” diye konuştu.
3 yaşındaki oğlu Süleyman Emir’i “Ben işe gidip geleceğim” sözleriyle öpüp ailesine emanet eden Mustafa Akdemir de, “Orada olan arkadaşlarımız var. Gidip nöbeti onlardan devralacağız” şeklinde konuştu.
(MÇ-SLH-Y)
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