Karacabey’in yedinci sağlık merkezi açıldı Haberi

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- Bursa'nın Karacabey ilçesinde yeni sağlık merkezi hizmete açıldı. Canbalı Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı. Törene AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ile vatandaşlar katıldı.

Karacabey’de 7’nci Sağlık Merkezi’ni açtıklarını söyleyen Özcan Akan, “Karacabey’de bugün açacağımız bu sağlık merkeziyle beraber 7 adet sağlık merkezimiz var. Bunların 1 tanesi Sağlık Bakanlığı’na, 1 tanesi Karacabey Belediyesi’ne ait. Diğer 5 tanesi de kiralık olarak hizmet veriyor. Sağlık merkezlerimizde 28 adet birimimizle Karacabey’de 80 bin nüfusa hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugün açacağımız 7 Nolu Canbalı Aile Sağlığı Merkezi’nde 3 adet doktor, 3 mahallemiz olmak üzere 12 bin nüfusa hizmet edecek” dedi.

Karacabey Belediyesi’nin rutin belediyeciliğin yanında Karacabey’in marka değerini artırmak için çalıştığını belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey’de yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli hizmet yapabilmek maksadıyla Büyükşehir Belediyesi, hükümetimiz ve çeşitli kurumlarımızla iş birliği halinde çeşitli çalışmalara imza atıyoruz. Bu açılan Sağlık Merkezi de bunlardan bir tanesi. Bu merkezler çoğaldıkça vatandaşlarımız yerinden hizmeti alacaklar. Çok fazla tetkik ve tahlil gerektirmeyen sağlık problemleri burada çözülecek. Bu da hastanemizin yoğunluğunun azalmasın sebep olacak” şeklinde konuştu.



