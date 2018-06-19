Karacabey'de MR cihazı hizmete girdi - BURSA

- Hastaneye ziyareti - MR cihazıKaracabey'de MR cihazı hizmete girdiBURSA (AA) - Karacabey Devlet Hastanesine bir hayırsever tarafından alınan MR cihazı, hizmete girdi.Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, AK Parti Bursa milletvekili adayı Gülten Kapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, hastaneye ziyaret gerçekleştirdi.Devlet hastanesinde yatan hastalar, yakınları ve hastane çalışanları ziyaret edilirken, yeni hizmete giren MR cihazı hakkında bilgi alındı.AK Parti Karacabey İlçe Başkanı İşcan, isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından hastaneye kazandırılan MR cihazının ilçede büyük memnuniyetle karşılandığını bildirdi.Karacabey'e sağlık alanında ciddi yatırımlar yapıldığını anlatan Başkan Özkan da "Geçtiğimiz zaman diliminde 5 yıldızlı otel konforunda olan Karacabey Devlet Hastanesi vatandaşların hizmetine girdi." dedi.