Kanserli hastalara 'Davinci robotu' ile kesisiz ameliyat

-Dr. Yılmaz Özdemir ile röportaj

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da mide kanseri olan 72 yaşındaki kadın hasta, 'Davinci robotu' ile kesisiz bir şekilde ameliyat edildi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroentroloji Cerrahisi Kliniğinde, başlangıç seviyesindeki 60’ın üzerinde kanser hastası, Davinci Robotu ile yapılan konforlu ve ağrısız ameliyatla sağlığına kavuştu. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2015 yılının sonlarında hizmete giren ve 2,5 yıldır Gastroentroloji Cerrahisi Kliniğinde, yemek borusu, mide, kolon ve rektum, pankreas ile karaciğer kanseri gibi hastaların tedavisinde kullanılan Davinci Robotu ile ameliyat olan 60’ın üzerinde hasta kanserden kurtuldu. Sindirim sistemi başta olmak üzere, mide küçültme, obezite ve metabolik alanlarında da robotik cerrahi işlemlerinin yapıldığı hastanede, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Yılmaz Özdemir ve ekibince, robotla yapılan ameliyat sayesinde, hastalar hem konforlu ve ağrısız hem de daha az kesilerle erkenden tedavi olup şifa buluyor. Mide kanseri teşhisi konulan 72 yaşındaki Firdes İlbaş da bugün 'Davinci robotu' ile kesisiz bir şekilde ameliyat edildi. Ameliyat basın mensuplarınca da görüntülendi. Dr. Yılmaz Özdemir, yaptığı açıklamada, bütün sindirim sistemi hastalıkları ve tümörlerin cerrahisini yaptıklarını belirterek, "Robotu, daha çok, ileri aşamaya ulaşmayan sindirim sistemi tümörleri, yemek borusu, mide ve pankreas ile kalın bağırsak kanserlerinde aktif kullanıyoruz" dedi.

Bu yöntemle hastaların tümörlü kitlesinin ağrısız olarak alınıp yayılmasının da önlendiğini vurgulayan Özdemir, "Şimdiye kadar ameliyat ettiğimiz 60 hastanın hepsinde yüzde 100 başarı elde ettik. Konforlu ve ağrısız şekilde tedavileri gerçekleşen hastalarda hiçbir sorun yaşamadık. İleri aşamada olup organların büyük çoğunluğunu saran kanserlerde ise daha çok kemoterapi uygulanıyor" diye konuştu.

Özdemir, robotik cerrahiyle hastalarda küçük kesiler yapıldığı için hastaların iyileşme süresinin daha erken olduğunu kaydetti.

Robotik cerrahinin hastalara konfor sağladığına dikkati çeken Özdemir, "Ameliyatta robot hastanın başında ve kolları mevcut. Bu kolları hastanın karın bölgesinden belirli deliklere koyuyoruz ve cerrah konsolun başına geçerek robotla ameliyat işlemini gerçekleştiriyor. Ancak cerrahın eli hastanın karnının içine girmiyor, robotla yapılan ameliyatlarda hastada enfeksiyon riski ve ağrı daha az oluyor. Aynı zamanda hastaların ağrı, erken yemek yeme ile erken taburculuk süresinde de belirgin oranda kısalma görüyoruz" ifadelerini kullandı. Robotik cerrahide enfeksiyon sıkıntısı en aza indiriliyor Özdemir, robotik cerrahi sonrası hastanın 5 gün içinde taburcu edildiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Ameliyat, ne kadar büyük olursa olsun robotla yapıldığında, hasta ameliyat sonrası çoğu zaman sanki hiç ameliyat olmamış gibi ayağı kalkıp yürüyor. Açık yaptığımız yemek borusu gibi ameliyatlarda, hastanın karnı ve göğüs boşluğunu açıp mideyi çıkartıyoruz. Bunlar hastalarda ameliyat sonrası ağrı, nefes alma ve enfeksiyon gibi ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Bu sıkıntıların hepsi robotla yapılan ameliyat sayesine minimize ediliyor." Özdemir, robotla ameliyatta cerrahın işinin kolaylaştığını anlatarak, "Cerrah oturarak robotla ameliyatı yapıyor, yani kumanda tamamen cerrahın elinde. Robotik cerrahide 3 boyutlu görüntü alınabiliyor, çıplak gözle göremediğini robotla çok rahat görüyor ve her türlü bilek hareketini yaparak hastaya çok rahat müdahale gerçekleştiriyor. Her organ kanserinde nedenler farklıdır. Bu kanserlerden korunmak için fiziksel aktivite ve düzenli beslenmeyi öneriyoruz. Kanser tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Bunun için de düzenli olarak sağlık kontrollerimizi yaptırmanız lazım" şeklinde konuştu.



